Verena Reindl bei Azule Finance

Verena Reindl ist seit Frühjahr 2019 die neue Ansprechpartnerin für die Kunden der Azule Finance. Der Umzug des Büros von Willich nach München ist vollzogen.

Verena Reindl ist bereits seit 1990 in der Medienbranche tätig – zuerst als Disponentin und Prokuristin des Münchener Kameraverleihs Licht & Ton Geräteverleih, später im Verkauf bei Dedo Weigert. Sie kennt die Branche sowie die Händler, Kunden und Hersteller deutschland- und weltweit.

Azule Finance mit Sitz in Großbritannien ist bereits seit über 25 Jahren im Finanzierungsbereich in der Film- und TV-Branche in vielen europäischen Ländern aktiv. Verena Reindl sagt: »In Deutschland zu Hause und doch in engem Kontakt mit Europa. Verbunden mit dem Know-how der Medienbranche und interessanten Produkten, wie der 0% Finanzierung, bin ich immer ganz nah an den Kunden, Händlern und Herstellern dran.«

Sie hebt die schnellen Bearbeitungszeiten des britischen Anbieters hervor und kündigt weitere attraktive Leasing-Angebote an.