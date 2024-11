Rohit Nagarajan neuer CEO bei Vizrt

Rohit Nagarajan löst Michael Hallén als CEO bei Vizrt ab.

Nagarajan kommt mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Technologiebranche zu Vizrt. Er hatte bei SAP, SoftwareONE und Salesforce in verschiedenen Regionen Schlüsselpositionen inne. Er verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produktinnovation. Nagarajans Schwerpunkt wird auf der Skalierung des internationalen Wachstums von Vizrt und der Verbesserung des Angebots für Kunden, Partner und Nutzer liegen.

Michael Hallén, der in den vergangenen acht Jahren als CEO von Vizrt tätig war, habe gemeinsam mit dem Vorstand beschlossen, dass es nun Zeit für eine neue Führung sei, so Vizrt. Hallén bleibe aber Chairman von NDI.

Klaus Holse, Vorstandsvorsitzender von Vizrt, sagt: »Rohit wird für seine Führungsqualitäten, sein Engagement für die Kunden und sein tiefes Fachwissen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktinnovation und Talentmanagement hoch geschätzt – Eigenschaften, die perfekt zur Kultur und Vision von Vizrt passen. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und dem Aufbau globaler Softwareunternehmen wird für die Führung der nächsten Erfolgsphase von Vizrt von unschätzbarem Wert sein.«

Michael Hallén ergänzt: » Es war mir eine Ehre, Vizrt an der Seite so talentierter Kollegen zu leiten. Ich bin stolz auf unsere Erfolge in den letzten acht Jahren und freue mich darauf, den anhaltenden Erfolg des Unternehmens unter Rohits Führung zu sehen.«