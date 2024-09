Vojtech Pokorny bei CBM

Vojtech Pokorny wird Vertriebsleiter und Produktspezialist bei der CBM GmbH in München.

CBM Cine gibt bekannt, dass Vojtech Pokorny als Produktspezialist und Vertriebsleiter in das Unternehmen eintritt. In Zukunft wird er für die Kamera- und Objektivabteilung zuständig sein.

»Das gesamte CBM-Team freut sich, Vojtech im Unternehmen willkommen zu heißen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem professionellen Video- und Audiomarkt, von denen unsere Kunden und Partner enorm profitieren werden«, sagte Gerhard Baier, Geschäftsführer der CBM GmbH.

Vojtech war zuvor als Vice President of Sales bei Sound Devices LLC und als Vice President of Sales EMEA bei Creative Solutions tätig, dem Hersteller von Teradek, Small HD und Wooden Camera.

Vor seinem Einstieg in die Filmausrüstungsindustrie studierte Vojtech Kamera und Regie an der Filmakademie Berlin. Von 2001 bis 2013 arbeitete er aktiv als Kameramann, Regisseur und Cutter für Rundfunk und Kino.

Nach 2013 wechselte er in den Vertrieb und arbeitete zunächst als Produktspezialist für die P&S Technik GmbH und als technischer Vertriebsleiter für Band Pro Munich.

»Ich freue mich sehr, dem CBM Cine-Team beizutreten«, sagte Vojtech. »Der scharfe Fokus auf Qualitätsmarken, Innovation und Kundenzufriedenheit ist eine Leidenschaft, die ich mit allen in der CBM-Familie teile. Meine Rückkehr in die Welt der Kameras fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen.«