Lawo liefert IP-Equipment für fünf neue Ü-Wagen

Seine fünf neuesten Ü-Wagen, die komplett auf IP-Basis setzt, stattet das US-Unternehmen Game Creek Video auch mit Lawo-Equipment aus.

Game Creek Video ist ein großer Live-Broadcast-Dienstleister in den USA, betreibt 35 OB-Trucks und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter.

Das Unternehmen realisiert Live-Events aller Art, auch für die größten und anspruchsvollsten Fernsehsender, Produktionsfirmen und News-Netzwerke. Zu den Sportveranstaltungen, bei denen Game Creek arbeitet, gehören die NFL Super Bowl, MLB World Series, Nascar, U.S. Open Golf und FIS Ski-Weltmeisterschaften.

Die neuesten Ü-Wagen von Game Creek Video sind mit 4K und HDR ausgestattet, sie basieren auf IP-Technologie und sind seit diesem Sommer in der US-amerikanischen Football-Liga NFL im Einsatz. Die OB-Trucks Bravo und Columbia sind zwei 16 m lange Fahrzeuge.

Sie sind mit Schubladen ausgestattet und bieten auf einer Fläche von 19,5 m x 7,3 m 26 vollwertige Arbeitsplätze in einer großzügig gestalteten Arbeitsumgebung.

Im Bau befindet sich das Fahrzeug Gridiron, das nach demselben Konzept aufgebaut ist, allerdings mit einer zusätzlichen B-Einheit auf Tour gehen wird. Für Anfang nächsten Jahres sind zwei weitere, baugleiche Ü-Wagen in Planung.

Alle fünf Fahrzeuge sind auch mit modernster Lawo-IP-Technologie für Video- und Audio-Routing, Multiviewer sowie einem übergreifenden Orchestrierungs- und Steuerungssystem ausgestattet.

»Dass die Partnerschaft mit Game Creek Video immer enger wird, ist für uns eine große Ehre. Wie Game Creek ist auch Lawo ein familiengeführtes Unternehmen; unsere beiden Unternehmen teilen ähnliche Kernwerte wie harte Arbeit und Integrität, die auch wir bei unserer täglichen Arbeit konsequent in den Vordergrund stellen. Wir sind sehr stolz darauf, Game Creek erstklassige Systeme liefern zu dürfen, um ihre rapide wachsenden technischen Anforderungen sowohl heute als auch in Zukunft zu erfüllen«, erklärt Jeff Smith, Senior Vice President of Sales Americas bei Lawo.

Was die Infrastruktur für das Signal-Routing angeht, so hat sich Game Creek für ein Lawo/Arista ST2110-Netzwerk auf Basis der Lawo V-Matrix (eigene Schreibweise: V__matrix) IP-Routing- und Processing-Plattform entschieden. Bespielt mit funktionsspezifischen Apps übernehmen die software-definierten V-Matrix C100 Processing Blades Aufgaben wie IP/SDI-Konversion, Video/Audio-Verarbeitung und Multiviewer-Funktionalität.

Jeder Truck verfügt über elf Frames mit insgesamt 83 x C100 Processing Blades, welche die IP-Video-Core-Infrastruktur bereitstellen. Die Blades sind über redundante 40 GbE (oder 4 x 10 GbE) Ethernet-Schnittstellen mit dem Netzwerk verbunden und bilden eine verteilte IP-Routing- und Processing-Matrix, die framegenaues, präzises Schalten wie bei einer herkömmlichen Baseband-Matrix ermöglicht. Für die Integration von bestehender technischer Ausstattung bietet die V-Matrix-Installation eine 432 x 528 SDI-Gateway-Lösung.

Als Videomischer kommt in den Fahrzeugen jeweils ein ST2110-fähiger K-Frame-X von Grass Valley zum Einsatz. Bis zu 20 Sony-Kameras des Modells HDC-4300 sind für parallele SDI- und ST2110-Workflows ausgelegt und bieten maximale Flexibilität bei der Anbindung an die Infrastruktur des Veranstaltungsorts während der Produktion. Außerdem sind die acht 16-Kanal-EVS-Replay-Systeme und die Spotbox für den parallelen SDI- und ST2110-Betrieb ausgelegt. Bezüglich Signalumwandlung bieten mit der VM-UDX-App bespielte V-Matrix C100-Blades bis zu 64 Up/Down/Cross-Formatkonvertierungspfade zwischen den Formaten SDR/HDR SD, HD und 4K sowie Audio-Embedding/De-Embedding, Framesync, Proc-Amp und RGB-Farbkorrekturfunktionen in jedem Processing-Pfad.

Der 288×96 IP Multiviewer wird ebenfalls über die V-Matrix-Infrastruktur mit der verteilten Multiviewer-App VM-DMV generiert.

»Wir sind begeistert von Lawos Entwicklung eines verteilten Multiviewers. Es ist auf den ersten Blick ein ungewöhnliches Konzept, aber indem das IP-Netzwerk als unbegrenzte „Backplane“ genutzt wird, hat man gleich eine Vorstellung, wie dadurch das Multiviewer-System erweitert werden kann, was so bisher nicht möglich oder praktikabel war. Zusammen mit der Konfigurations-Software The Wall können wir unseren Kunden und Ingenieuren nun Flexibilität bieten, die bisher nicht zu erreichen war«, sagt Jason Taubman, SVP Technology bei Game Creek Video.

Für Audio-Shuffling und die Anbindung eines Artemis-Pults kommen zwölf Power-Core-Einheiten zum Einsatz. Dabei handelt es sich um vielseitig einsetzbare AoIP DSP-Mixing-Engines und I/O-Knoten von Lawo, die für MADI, AES und als analoge Audio-Gateways zu AES67 verwendet werden. Gesteuert und orchestriert werden sowohl das gesamte Fahrzeug als auch die IP-Infrastruktur von einem VSM-System (Virtual Studio Manager), dem IP-Broadcast-Steuerungssystem von Lawo. Da VSM die Komplexität der IP-Installation für die Anwender abstrahiert, reduzieren sich die Rüstzeiten bei sich ändernden Produktionsanforderungen erheblich. Durch einfachere Bedienung der Steuerung verbessern sich die Arbeitsabläufe – ein wesentlicher Faktor bei der Konzeption der IP-Trucks von Game Creek. Bei den rund 60 VSM-Arbeitsplätzen entschied sich Game Creek für eine Kombination aus Touchscreen-optimierten VSM-Panel-Software-Panels und traditionellen Hardware-Tastenfeldern.

»Die gewohnten Arbeitsabläufe beim Routing oder bei der Stream-Verwaltung in einer IP-basierten Umgebung anzubieten ist für unsere Ingenieure wie auch für unsere Kunden beim Übergang zu IP von entscheidender Bedeutung. VSM bietet uns ein komplettes Set von Workflow-Tools, mit denen wir die gesamte Flexibilität von IP nutzen und unseren Anwendern eine vertraute, beherrschbare und leistungsstarke Steuerungsoberfläche bieten können«, erklärt Taubman.

Für detailliertes Netzwerk-Monitoring, Netzwerkstabilität und Sicherheit hat Game Creek das Smart-System von Lawo integriert. Smart wurde entwickelt, um die Lücke zwischen IT und Videotechnik zu schließen und bietet für beide Seiten einen umfassenden Überblick über die Netzwerkaktivität, die PTP-Einstellung und das Verhalten der Media-Streams innerhalb des Netzwerks. Das Smart-OB-Paket integriert auch den Deep Packet Media Inspection & Network Analyzer von SmartScope und bietet die geeigneten Monitoring- und Visualisierungstechnologien, um Beeinträchtigungen und Service-Unterbrechungen zu erkennen, was für den Erfolg des Betriebs unerlässlich ist.