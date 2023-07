Bastille Day 2023: Fünf Lawo-Pulte beim »Concert de Paris«

Mit »großem Besteck« wurde das »Concert de Paris« realisiert — unter Einsatz von fünf Lawo-Audiomischpulten.

Anlässlich des Nationalfeiertags in Frankreich am 14. Juli findet mittlerweile schon traditionell auch das große Open-Air-Konzert »Concert de Paris« statt. Auch dort feiert das Land und die Nation das Gedenken an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789, das den Beginn der Französischen Revolution markierte. Der »Bastille Day« ist landesweiter Anlass für zahlreiche Veranstaltungen in ganz Frankreich. Als zentrale kulturelle Veranstaltung reiht sich dabei das »Concert de Paris« ganz vorne in der ersten Liga der Veranstaltungen ein.

Wie in den Jahren zuvor, wurde Lawo auch bei der mittlerweile 11. Auflage des großen Klassikkonzerts am Fuße des Eiffelturms von den französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Eurovision für den Mix des Live-Sounds und der Live-Übertragung ausgewählt. Unter den fachkundigen Händen der Toningenieure von Radio France und France Télévisions lieferten die Lawo-Mischpulte eine tadellose Audioqualität für die riesige Menschenmenge, die vor Ort auf dem Champ de Mars anwesend war, sowie für Millionen von Zuhörern und Zuschauern.

Zwei mc²56-Pulte mit zwei redundant aufgebauten, gemeinsam genutzten A-UHD Core-Einheiten wurden von Nadège Antonini für den Orchester- und den PA-Mix sowie von Stéphane Thouvenin für den Premix der Solisten bedient. Ein drittes mc²56 mit einer A-UHD Core Audio Engine kam beim Bühnenmonitoring zum Einsatz, wobei die als zwei separate Bedienoberflächen konfigurierte Konsole den Toningenieuren Tahar Boukhlifa und Charles Bouticourt maximale Flexibilität bei der Ausführung dieser komplexen Aufgabe bot.

Passive Splitter ermöglichten die unabhängige Weiterleitung aller 144 Mikrofonquellen an die von Laurent Fracchia bediente Lawo mc²66-Konsole für den Mix der Radio- und Fernsehsignale in einer mobilen Produktionseinheit von Radio France.

In einem Ü-Wagen von France Télévisions war Gregory Chevalier für die Audioproduktion der nationalen TV-Übertragung und der internationalen Clean Feeds verantwortlich: ebenfalls mit einem mc²56-Pult.

»Es ist jedes Jahr ein Vergnügen, mit diesem Team von leidenschaftlichen Perfektionisten unter der Leitung von Christophe Lukaszewski beim größten Klassikkonzert der Welt zusammenzuarbeiten«, so Joffrey Heyraud, Sales Director von Lawo für Westeuropa.

»Erstmals bei diesem Event kamen unsere neuen A-UHD Core Processing Engines und das Home Resource Management System zum Einsatz. Diese neue Technologie ermöglichte dank der kompakten Lösung und des DSP-Ressourcen-Poolings zwischen den Konsolen eine erhebliche Reduzierung des Platzbedarfs.«

Das »Concert de Paris« findet vor dem traditionellen Feuerwerk der Stadt Paris am französischen Nationalfeiertag statt und ist nach wie vor eine der größten klassischen Musikveranstaltungen der Welt. Rund 100.000 Zuschauer hatten die Gelegenheit, den Auftritten des Orchestre National de France, des Chœur und der Maîtrise de Radio France sowie international bekannten Opernsängern und Solisten beizuwohnen.

Die Veranstaltung wurde zudem von 3,26 Millionen Zuschauern auf France 2 und vielen Zuhörern auf dem Radiosender France Inter verfolgt. Über die Sender Euroradio und Eurovision wurde sie in vielen Ländern der Welt live übertragen oder aufgezeichnet.