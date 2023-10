Lawo-Equipment beim Rugby World Cup

Beim Rugby World Cup sind die Venues per Lawo-Equipment via Glasfaser ans IBC angebunden.

Noch bis zum bis 28. Oktober 2023 läuft der Rugby World Cup in Frankreich. Für die TV-Übertragung der Spielbegegnungen kooperiert der Weltverband World Rugby erneut mit dem TV-Produktionsunternehmen HBS, mit dem wiederum der deutsche Equipment-Hersteller Lawo eine langjährige Partnerschaft pflegt.

Als Host-Broadcaster ist HBS nicht nur für seine erstklassigen Produktionen globaler Events bekannt, sondern auch für sein unermüdliches Streben nach Innovation und technischen Neuerungen. Was sich unter Praxisbedingungen bewährt hat, übernimmt HBS, führt und entwickelt es weiter.

Zwei gemeinsame Ziele einen die Partner World Rugby und HBS: Einerseits wollen sie den World Cup mit unvergesslichen Momenten einfangen und mittels modernster Technologie zu den Zuschauern transportieren.

Aber gleichzeitig soll die Technik schlank ausfallen und damit die TV-Übertragungen ökologischer gestalten. Daher wurde im International Broadcast Center (IBC) des Rugby World Cups, das in Roland-Garros in Paris installiert wurde, modernste Technik eingesetzt.

Das IBC wurde über eine spezielle SMPTE-ST2110-Glasfasernetzwerk-Architektur mit den Arenen in Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes, Nizza, Saint-Denis und Saint-Étienne verbunden. Die Ü-Wagen vor Ort sind über Lawo-Edge Hyper-Density-Gateways an dieses Netzwerk angeschlossen. Jede der Edge-Einheiten ist mit zwei Processing-Blades und zwei I/O-Rückplatten in einer redundanten »Hot-Spare«-Konfiguration ausgestattet.

Die Edge-Systeme wickeln das gesamte bidirektionale Streaming zwischen den Veranstaltungsorten und dem IBC über das Orange-Netzwerk ab und sind nahtlos in die bestehende IP-Core-Infrastruktur von HBS eingebunden.

Da flexible und fortschrittliche Technologie unerlässlich ist, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, entschied sich HBS außerdem für die Home-Apps von Lawo — und konnte sie schon nutzen, bevor diese Apps am 15. September 2023 offiziell gelauncht worden waren. Die microservice-basierten Home-Apps laufen auf Standard-Servern mit 1 HE Rackspace und können in den unterschiedlichsten Kombinationen eingesetzt werden. Dadurch spart HBS gleichzeitig Platz, Gewicht und Energie.

»Die Home-Multiviewer-App mit einer frei konfigurierbaren Anzahl von Ein- und Ausgängen ergänzt die bestehende VM-DMV-Lösung von HBS und beweist derzeit ihre Release-Reife«, sagt Karlheinz Amberg, Director Global Events bei Lawo. »Die Home UDX Converter App, die bereits in Australien und Neuseeland auf Herz und Nieren geprüft wurde, wird für eine Vielzahl von Format-, Farbraum- und anderen Konvertierungsaufgaben eingesetzt.«

»Das Schöne an den Home-Apps und an Edge ist, dass sie unglaublich leistungsfähig sind und sich nahtlos in unser bestehendes IP-Setup integrieren lassen«, erklärt Bart Lucassen, Director of Engineering bei HBS. »Sie helfen dabei, unser Versprechen einzulösen, für World Rugby hier in Frankreich ein einzigartiges Fernseherlebnis zu liefern.« Und weiter: »Lawo bietet nicht nur Spitzentechnologie, sondern auch einen hervorragenden Service. Unsere Entscheidung für Lawo basiert immer auf der Überzeugung, dass Lawo nicht einfach Produkte verkauft, sondern HBS und seine Kunden mit echten Lösungen versorgt.«

Die beeindruckende Anzahl von IP-Streams, die hin und her durch Frankreich schwirren, werden von zwei separaten VSM-Clustern gesteuert, die das einzigartige technologische Setup um eine intuitive Broadcast-Steuerung ergänzen.

»Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit HBS. Daraus sind so viele Ideen und Produkte entstanden, durch die unsere Kunden mehr Inhalte mit immer agileren und intuitiveren Tools produzieren konnten. Es ist ein großer Vorteil, aus dieser Partnerschaft heraus nun sicher zu sein, dass unsere Home-Apps bei ihrer Veröffentlichung kurz nach der IBC 2023 voll durchstarten werden«, so Karlheinz Amberg.