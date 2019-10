Broadcast Solutions vertreibt Phabrix

Broadcast Solutions vertreibt ab sofort die Produkte von Phabrix, einem britischen Hersteller von Test- und Messprodukten für den Broadcast-Bereich.

Broadcast Solutions ist bereits Distributor von Phabrix-Produkten in Skandinavien und im Baltikum, erweitert sein Vertriebsgebiet und bietet nun den Produktvertrieb und Support für das gesamte Phabrix-Produktportfolio auch in Deutschland an. Ansprechpartner für alle Phabrix-Produkte ist Andre Weis, seit September neu als Sales Manager DACH im Team der Broadcast Solutions tätig.

Antti Laurila, Global Sales Director bei Broadcast Solutions, kommentiert: »Wir setzen Phabrix-Geräte bereits in unseren Systemintegrationsprojekten ein und vertreiben sie in den nordischen und baltischen Ländern. Wir freuen uns sehr, den nächsten Schritt als vollwertiger Distributor für Phabrix-Produkte in Deutschland zu gehen. Die Lösungen von Phabrix sind grundsolide, innovativ und wir bieten unseren Kunden damit die beste Lösung für hybride IP/SDI-, HDR- und UHD-Test- und Messanwendungen. Wir bieten unseren Kunden nur die besten Lösungen und wir sehen ein großes Marktpotenzial für Phabrix-Produkte auf dem deutschen Markt.«

Martin Mulligan, SVP Sales and Operations bei Phabrix, kommentiert: »Wir freuen uns, unsere Vertriebspartnerschaft mit dem Team von Broadcast Solutions weiter auszubauen. Wir sehen ausgezeichnete Wachstumschancen auf dem deutschen Markt und freuen uns darauf, unsere Präsenz in der Region zu verstärken, indem wir das umfangreiche Branchenwissen von Broadcast Solutions nutzen.«

Im Sommer hatte Leader Electronix Phabrix übernommen und angekündigt, dass beide Unternehmen ihre Produktlinien weiter entwickeln würden.