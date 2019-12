Media Online vertreibt Barnfind Produkte

Media Online vertreibt in Deutschland ab sofort und exklusiv die Produkte des norwegischen Herstellers Barnfind Technologies.

Barnfind Technologies stellt mit dem BarnOne Konzept eine multifunktionale Signalübertragungsplattform zur Verfügung, die zahlreiche Signale in einem Frame unterstützt, darunter gängige Video- und Telekommunikationsformate wie KVM, SDTI, SMPTE 2022-6, MADI, SDI to IP, 4K 60p Workflows, HDMI, DVI, CAM-CCU etc.

Mit den BarnMini Produkten verfügt Barnfind über eine große Anzahl von kleinen Modulen, die die unterschiedlichsten Funktionen bieten: SDI zu HDMI Konverter, 4-Channel Mux, Ethernet to Fiber, HDMI to optical fiber SFPs, BNC to Fiber und viele weitere.

Media Online, Tochterunternehmen von Broadcast Solutions, vertreibt die Barnfind-Produkte in Deutschland exklusiv.