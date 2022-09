Broadcast Solutions: Ü-Wagen und Produkte bei der IBC2022

Großer Stand, wachsende Produktpalette: Broadcast Solutions bei der IBC2022.

Mit dem größten Stand im Außenbereich und einem weiteren Stand in Halle 10 zeigt Broadcast Solutions sein Systemintegrations-Portfolio und seine Produktneuheiten. Das Unternehmen stellt zwei Ü-Wagen vor, die einerseits die internationale Expansion und andererseits den technologischen Ansatz der Gruppe widerspiegeln.

Mobile Produktions-Tools

Seit 2020 ist TVC Solutions mit Sitz in Litauen Teil der Broadcast Solutions Group (Meldung). Die Gruppe hat damit weitere Mitarbeiter, Know-how und Konstruktions-Ressourcen in das Unternehmen eingebracht. Ein Beispiel ist ein Ü-Wagen den TVC Solutions für den estnischen öffentlich-rechtlichen Sender ERR entwickelt und gebaut hat, den die IBC-Besucher am Außenstand besichtigen können.

Das zweite mobile Produktionsmittel ist ein Ü-Wagen, basierend auf einem Sattelauflieger für den norwegischen Produktionsanbieter DMC, der von der Broadcast Solutions Group entwickelt und gebaut wurde (weitere Meldung über DMC).

Unternehmenswachstum

Seit kurzem neu in der Broadcast Solutions Gruppe ist der deutsche Systemintegrator Thum + Mahr (Meldung), der eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet — von Projektmanagement und Systemintegration bis hin zu Service und Support.

Die Besucher haben die Möglichkeit, die Teams aller internationalen Unternehmen der Broadcast Solutions Group zu treffen. Alle Unternehmen agieren eigenständig auf dem Markt. Durch die Neuzugänge in die Broadcast Solutions Group erweitern diese das gemeinsame Know-how, die Fachkenntnisse, die Arbeitskräfte und die Konstruktionsressourcen und ermöglichen so weiteres Wachstum und optimieren die Beziehung zu Kunden.



Die Mitglieder der Broadcast Solutions Group sind: Birds Camera Solutions GmbH, Broadcast Solutions Produkte + Dienstleistung GmbH, Hi Human Interface, Thum + Mahr GmbH und TVC Solutions.

Systeme für Video-Schiedsrichter (Video Assistant Referee – VAR)

Broadcast Solutions hat bereits mehrere VAR-Systeme für verschiedene Sportarten und Ligen auf der ganzen Welt implementiert. Das Unternehmen bietet Fifa-zertifizierte VAR-Systeme an und integriert VAR-Lösungen in feste Einrichtungen oder mobile Lösungen wie Transporter oder Container.

Kürzlich hat Broadcast Solutions VAR-Systeme bei der Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA) in Aserbaidschan ein umfangreiches solches Videoschiedsrichtersystem installiert (Meldung). Dort hat Broadcast Solutions mehrere VAR-Räume im Olympiastadion in Baku sowie VAR-Systeme in einem Transporter integriert, für Stadien, die nicht über eine dedizierte Glasfaserleitung mit dem VAR-Hub in Baku verbunden sind.

Die finnische Eishockeyliga vertraut ebenfalls auf die von Broadcast Solutions entwickelten und installierten VAR-Systeme im Eishockey-Produktionszentrum in Helsinki. Anderes Thema, aber ebenfalls in Finnland: Hier hat Broadcast Solutions Nordic ein Live Media System in der Nokia Arena in Tampere installiert (Meldung).

Zurück zu den Videoschiedsrichtersystemen: Im Jahr 2022 lieferte Broadcast Solutions zwei zusätzliche mobile VAR-Systeme und VAR-Video-Operation-Rooms an den Fußballverband von Kamerun und die CAF (Meldung). Diese Lieferung folgte auf den Einsatz mobiler Lösungen, die Broadcast Solutions bereits 2021 für den Afrika Cup 2020, auch bekannt als Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), geliefert hatte. Alle Spiele des Afrika-Cups 2022 wurden mit von Broadcast Solutions gelieferten VAR-Systemen videoüberwacht.

Schließlich entwickelte Broadcast Solutions das Streamline-OB-VAR-Konzept, bei dem die Live-Produktion und die VAR-Systeme in einer einzigen, einheitlichen, mobilen Plattform betrieben werden. Dieser Ü-Wagen, der speziell für die Spielberichterstattung mit vier bis acht Kameras konzipiert wurde, beherbergt die Regie, die VARVOR- und die Uplink-Funktionen. Diese integrierte Plattform senkt die Kosten drastisch und beschleunigt die Einsätze vor Ort für die Dienstanbieter.

Produktneuheiten: Hi

Eine der eigenen Produktentwicklungen von Broadcast Solutions ist die Steuerungs-Software Hi für die Bereiche Broadcast und Medientechnik. Sie kann laut Hersteller intuitiv bedient werden, vom PC, Tablet oder Smartphone aus. Die Benutzeroberfläche von Hi macht demnach das Signalrouting auch für technisch nicht versiertes Personal einfach und zugänglich: für Studios, Ü-Wagen, Theater und temporäre Einrichtungen. Für die Bediener macht es keinen Unterschied, welches Signal sie bearbeiten: Video, Audio, Daten, Basisband, IP, Dante oder NDI, erläutert der Hersteller. Tagging-Mechanismen, die in der Grundkonfiguration des Systems enthalten sind, machen das Auffinden von Signalen und die Durchführung von Änderungen intuitiv.

Hi soll also Workflow-Design und Signalmanagement in Broadcast- und Medieninstallationen einfach ermöglichen, führt die Nutzer durch den gesamten Prozess und berät sie bei der Entwicklung von Workflows und der Auslösung von Aktionen.

Neu ist das drahtlose Übertragungssystem MeshLink. Dabei hebt Broadcast Solutions aus eigener Sicht hochwertige drahtlose Videoübertragung auf die nächste Stufe: Das System bietet modernste Videokodierung, Vollduplex-IP und Mesh-Vernetzung in einem robusten und unkomplizierten System.

MeshLink repräsentiert einerseits die neuesten Entwicklungen in der RF-Technologie und andererseits den Durchbruch bei der UHD-HEVC-Kodierung mit extrem niedriger Latenz, die nun in einem Produkt vereint sind. Es handelt sich um ein IP-basiertes Vollduplex-Wireless-System, das bei Live-Übertragungen eine breite Palette von Funktionen wie RCP und Telemetrie-Integration ermöglicht.

Eines der Top-Features von MeshLink ist die extrem niedrige Latenz (bis zu 45 ms in HD und 75 ms in 4K). Die Mesh-Funktionalität erlaubt es, dass das Funkgerät gleichzeitig als Sender, Empfänger und Repeater fungieren kann — für eine sichere und ununterbrochene Signalübertragung in Situationen ohne Sichtverbindung und in Umgebungen mit vielen Nutzern von Funkfrequenzen, so Broadcast Solutions.

MeshLink nutzt die bestehende IP-Infrastruktur zur Verbesserung von Netzwerken und kann von jedem Zugangspunkt aus über eine benutzerfreundliche GUI verwaltet werden, ohne auf die einzelnen Funkgeräte zuzugreifen.

Produktneuheiten: Seilkamerasysteme

Im Außenbereich der IBC2022 zeigt Birds Camera Solutions seine Seilkamerasysteme. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von modernen Kabelkamerasystemen an, die von klein bis groß reichen.

Mit den Seilkameras von Birds Camera Solutions können Betreiber von Veranstaltungsorten und Produktionsfirmen ihre Einrichtungen um eine leistungsstarke neue Technologie erweitern, um atemberaubende 3D-Bilder zu produzieren oder ihre Live-TV-Produktion zu ergänzen. Die Seilkamerasysteme sind zur Miete und zum Kauf erhältlich, sowohl für temporäre Veranstaltungen als auch für Festinstallationen.



Alle Systeme sind mit gyro-stabilisierten Remote-Köpfen ausgestattet, die Kamerabewegungen in allen Achsen ermöglichen. Zu unserem Service gehört die Produktionsunterstützung vor Ort mit Planung und Rigging, sowie erfahrenen Kameraleuten und Kamerapiloten.

Darüber hinaus bieten alle Systeme eine native Augmented-Reality-Integration. Alle relevanten Daten über Kameraposition, Ausrichtung und Objektivparameter können in gängige AR-Systeme integriert werden und ermöglichen ein präzises Kamera-Tracking im AR-System.