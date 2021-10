Band Pro Munich vertreibt Musashi-Zooms

Die Cine-Zooms des japanischen Herstellers Musashi sind nun bei Band Pro Munich verfügbar.

Der japanische Optikhersteller Musashi hat zwei Cine-Zooms im Produkt-Portfolio: Takumi 1 und Takumi 2 — und sorgte bei der erst kürzlich durchgeführten Cine Gear Expo in LA damit für Aufsehen, denn die Takumi-Objektive sind 4K-Cine-Zoomobjektive, die Vollformatsensoren abdecken. Beide bieten einen PL-Mount und schaffen jeweils über die gesamte Zoomrange 4K-Auflösung und eine durchgängig gleiche Öffnung.

Takumi 1 bietet dabei eine Brennweite von 40,6 bis 332 mm und schafft eine maximale Öffnung von T4.8. Takumi 2 deckt 29 bis 120 mm Brennweite ab und erreicht sogar eine maximale Öffnung von T2.9 — und ein so lichtstarkes 4K-Zoomobjektiv ist natürlich eine echte Besonderheit.

Klein und leicht sind die Takumis natürlich nicht: Rund 413 mm Länge und 9,6 kg Gewicht beim Takumi 1 mit dem längeren Brennweitenbereich, 370 mm und 7,6 kg beim lichtstärkeren Takumi 2 sind beide keine kompakten Leichtgewichte — aber in dem Bereich, in dem diese Zoomobjektive eingesetzt werden, spielen Länge und Gewicht keine wirkliche Rolle. Tatsächlich wurden Takumi-Zooms unter anderem schon in Netflix- und Sky-Produktionen verwendet.

Auch in Deutschland sind beide 4K-FF-Zooms von Musashi schon aktuell im Rental-Bereich verfügbar: bei FGV Schmidle in München.

Den Vertrieb der Takumi-Zooms und auch der anderen optischen Produkte von Musashi — etwa für die bekannten, hochwertigen Extender und Expander — hat Band Pro Munich exklusiv für Deutschland und Österreich übernommen.

Die Netto-Listenpreise für die Zooms betragen 35.500 € beim Telezoom Takumi 1 und 32.600 € beim weitwinkligeren Takumi 2.

Band Pro Munich bietet derzeit auch ein zeitlich begrenztes Takumi-Special an.