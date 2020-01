Personalien bei EVS

EVS meldet drei Beförderungen im Manangement-Team: Benoit Quirynen, Nicolas Bourdon und Quentin Grutman steigen auf.

Benoit Quirynen, der im August 2016 als SVP Market & Product zu EVS kam, wurde zum SVP Strategy ernannt. In dieser neu geschaffenen Position wird er eng mit CEO Serge Van Herck zusammenarbeiten, strategische Partnerschaften ermöglichen und die allgemeine strategische Führung übernehmen, um das Unternehmen auf seine Geschäftsziele auszurichten.

Nicolas Bourdon wurde von seiner Position als SVP Marketing zum Chief Marketing Officer befördert. In den vergangenen 14 Jahren hat Nicolas Bourdon direkt zur heutigen Positionierung des EFD als weltweit führendes Unternehmen der Branche beigetragen. Als neuer CMO von EVS wird Nicolas Bourdon die Aktivitäten im Bereich der globalen Marktlösungen von der Idee bis zur Marktumsetzung leiten. Er wird auch für die Überwachung der globalen Marketing-, Lern- und Community-Management-Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich sein.

Quentin Grutman hat die Rolle des Chief Customer Officer übernommen und wird alle kundenorientierten Teams von EVS leiten: Vertrieb, Vorverkauf, Projektmanagement und Kundenservice. Nachdem er fünf Jahre lang EVS EMEA und in den vergangenen vier Jahren EVS Americas leitete, hat Quentin Grutman bewiesen, dass er über das richtige Fachwissen, die nötige Erfahrung und Energie verfügt, um EVS in Richtung seiner ehrgeizigen Ziele voranzutreiben und die Beziehungen zu seinen Kunden auf globaler Ebene zu stärken.

EVS-CEO Serge Van Herck sagt: »Unsere Rundfunkbranche durchläuft grundlegende Veränderungen, und ich bin überzeugt, dass wir durch die Beförderung dieser erfahrenen und leidenschaftlichen Führungskräfte in ihre neue Rolle in diesem entscheidenden Moment in der Branche in der Lage sein werden, ihr Fachwissen besser zu nutzen und das Wachstum von EVS zu beschleunigen.«