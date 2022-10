Personalien von Gravity Media

Jamie Brewer wird Director of Media Services and Facilities EMEA von Gravity, und Paco Herrero wird neuer Berater des Unternehmens für den spanischsprachigen Markt.

Gravity Media gibt die Beförderung von Jamie Brewer zum Director Media Services and Facilities des Unternehmens für die EMEA-Region bekannt. Außerdem berief das Unternehmen Paco Herrero zum neuen Berater für die spanischsprachigen Märkte, in denen Gravity Media weiterhin expandiert.

Jamie Brewer

In seiner neuen Position wird Jamie Brewer für die strategische Ausrichtung verantwortlich sein und soll die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Niederlassungen fördern. Er arbeitet hierbei eng mit dem EMEA Senior Leadership Team von Gravity Media zusammen und ist für die Entwicklung langfristiger operativer Strategien verantwortlich, um die vom Vorstand festgelegten Unternehmensziele zu erreichen.

Brewer werde außerdem eng mit allen Abteilungen des Unternehmens zusammenarbeiten, um die Effizienz und Produktivität zu optimieren und die Gesamtverantwortung für die Leistung, Strategie und Entwicklung ihrer Funktionen innerhalb von Media Services & Facilities zu übernehmen, führt das Unternehmen aus. Er soll sich auch auf das Dienstleistungsangebot von Gravity Media im Bereich Postproduktion sowie auf die Einrichtungen Gravity House (Meldung) und Production Centre in Manchester (Meldung) konzentrieren.

Seit er im Januar 2021 als Head of Broadcast & Post Production Rental zu Gravity Media kam, hat Jamie Brewer das britische Vermietungsteam an allen Gravity-Media-Standorten aufgebaut und geleitet und dabei dieses Standbein von Gravity Media im Bereich Equipment Rental & Sales für Broadcast und Postproduktion gefördert und vorangetrieben.

Brewer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologie- und Medienbranche und ist ein kreativer und dynamischer Experte für Geschäftsentwicklung und Strategiemanagement. Zu seinen früheren Arbeitgebern gehörten Presteigne Broadcast Hire, Fremantle Media und Warner Brothers Entertainment. Im Laufe seiner Karriere war Jamie Brewer für den Vertrieb von preisgekrönten Spielfilm- und Fernsehinhalten in Großbritannien und Europa verantwortlich.

Jamie Brewer sagt: »Ich freue mich sehr über meine Beförderung zum Director – Media Services and Facilities. Ich habe meine Zeit bei Gravity Media sehr genossen, das britische Verleihteam aufgebaut und den Bereich Equipment Rental & Sales in den Bereichen Broadcast und Post-Production vorangetrieben. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, die in meiner nächsten Position auf mich warten, und darauf, den Bereich Media Services & Facilities von Gravity weiter auszubauen.«

Ed Tischler, Managing Director von Gravity Media in EMEA, kommentiert: »Seit seinem Eintritt bei Gravity Media im vergangenen Jahr freuen wir uns über die Beförderung von Jamie in diese Rolle, da er ideal zu uns passt. Jamie hat unser Angebot im Bereich Equipment Rental & Sales im letzten Jahr enorm erweitert, und mit dem Start unserer beiden neuen Produktionszentren in Manchester und White City freuen wir uns darauf, dass Jamie das Wachstum dieses Teils des Unternehmens beaufsichtigen wird.«

Paco Herrero

Von Barcelona aus wird Paco Herrero als neuer Berater für Gravity Media arbeiten, da das Unternehmen weiterhin nach Spanien und in die spanischsprachigen Märkte expandiert. Herrero ist ein ausgewiesener Kenner des iberischen Markts, den er für Gravity weiter ausbauen soll. Er soll Kunden in Spanien und Portugal, aber auch in Südamerika und im Nahen Osten gewinnen.

Herrero kommt von der VAV Group, wo er über 14 Jahre lang CEO war. Das Unternehmen ist auf Produktions- und Postproduktionsdienstleistungen für das Fernsehen, TV-Studios und Ü-Wagen, Sendetechnik und technische Beratung für Europa, Afrika und den Nahen Osten spezialisiert.

Davor war er CEO bei Mediapro Middle East, einem Unternehmen für TV-Produktionsdienstleistungen in Dubai und Doha, wo er für die Unterstützung und Entwicklung aller Geschäftsbereiche im Mittleren Osten zuständig war, einschließlich Sendetechnik, TV-Produktionsdienstleistungen, Medienberatung, Verkauf und Management von Sportrechten.

Bei MediaLuso Lissabon war er als stellvertretender Geschäftsführer für die gesamte Produktion und den Betrieb in Portugal sowie für die Entwicklung der internationalen Märkte zuständig.

Außerdem war er drei Jahre lang als CEO bei HeliWescam in Alicante tätig, das sich auf den Einsatz kreiselstabilisierter Kameras in Hubschraubern spezialisiert hat.

Paco Herrero bringt eine Fülle von Erfahrungen mit Wachstumsstrategien und der Leitung von Start-ups mit, erläutert Gravity Media. Außerdem konzentriert er sich auf den Ausbau wichtiger Kundenbeziehungen in den Bereichen Rundfunk, Medien, Technik, Produktion, Postproduktion und Übertragung.

Eamonn Dowdall, Executive Director von Gravity Media, sagt zur Ernennung von Herrero: »Im Namen von John Newton, mir selbst und dem gesamten Führungsteam heißen wir Paco herzlich willkommen und freuen uns auf das zukünftige Wachstum in den spanischsprachigen Märkten, in denen er arbeiten wird. Paco ist ein echtes Talent, und sein Wissen und seine Erfahrung machen ihn zu einer passenden Ergänzung für unser wachsendes Gravity Media-Geschäft.«

Paco Herrero erläutert: »Ich bin sehr stolz darauf, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt zu Gravity Media zu stoßen — das Unternehmen expandiert, verstärkt sein talentiertes Team und sucht ständig nach neuen Marktchancen, was es zu einem aufregenden und dynamischen Unternehmen macht, an dem man teilhaben kann. Ich hoffe, dass ich meine Kundenbeziehungen ausbauen kann, unterstützt durch die globalen kreativen Produktions- und Mediendienstleistungen von Gravity Media.«