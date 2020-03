DFL-Ausschreibung: 176 Spiele in UHD geplant

Die DFL erläuterte diese Woche detailliert Inhalte, Ablauf und Entscheidungsprozess der voraussichtlich bis Mai dieses Jahres abgeschlossenen Rechtevergabe und kündigte unter anderem die Produktion von 176 UHD-Spielen an.

Die Ausschreibung umfasst alle Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie die Relegationsspiele und den Supercup für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25. Erstmals wird nicht nur die Verwertung in Deutschland, sondern darüber hinaus zusätzlich auch in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol ausgeschrieben.

Während sich der Spielplan neben dem bekannten Verzicht auf Montagsspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga an den bewährten Anstoßzeiten orientiert, setzt die DFL auf neue Standards hinsichtlich Präsentationsqualität und digitaler Verbreitung. So werden 176 Begegnungen pro Saison im hochauflösenden UHD-Format produziert, Top-Spiele mit bis zu 26 Kameras bei regelmäßigem Einsatz zum Beispiel von Aerial-Camera-Systemen, Drohnen- und Eckfahnenkameras.

Aufgrund der veränderte Mediennutzung wolle man künftig erweiterte Möglichkeiten für die digitale Auswertung bieten. Sogenannte Video- und Audio-»In-Match-Clips« können von Erwerbern der Pay-Live-Pakete noch während der laufenden Partie verbreitet werden. Pay-Highlight-Clips sind erstmals direkt nach Abpfiff zu nutzen und Highlight-Sendungen können erstmals im Nachgang zum Beispiel als Mediathek-Angebot »on demand« verfügbar gemacht werden. Bis zu drei »Free-Clip-Pakete« ermöglichen Erwerbern die Bewegtbild-Berichterstattung auf Abruf ab Montag nach dem Spieltag. Neu als Bestandteil einer Ausschreibung ist zudem ein »Digital out of Home«-Paket zur Nutzung von Bewegtbildern der Spiele auf Flächen für Außenwerbung.

Im Live-Bereich der Bundesliga stehen vier Pay-Pakete im Mittelpunkt, die allesamt für alle relevanten Verbreitungstechnologien Gültigkeit haben (»Technologie-Neutralität«). Das heißt: Der jeweilige Erwerber ist berechtigt, die Inhalte per Satellit, Kabel/IPTV, Web-TV und Mobile-TV auszustrahlen. Zudem gilt: Mindestens eines der vier Pakete muss auch über Kabel und/oder Satellit verwertet werden.

Neben der Stärkung des Pay-Bereichs wird die Anzahl der Free-Live-Spiele gesteigert. Mit dem Saisoneröffnungsspiel, der letzten Hinrunden-Begegnung und dem Rückrunden-Auftakt der Bundesliga sowie dem Supercup und allen Relegationsspielen werden künftig sechs Partien im frei empfangbaren Fernsehen live gezeigt.

»Unser Rechte-Portfolio ermöglicht den Erwerbern eine zeitgemäße und nutzerorientierte Verbreitung der entsprechenden Inhalte. Dabei setzt die DFL auf digitale Innovationen und höchste Präsentationsqualität aller Spiele. Wir konnten sowohl die Live-Rechte noch attraktiver gestalten als auch die umfassende Berichterstattung im Free-TV ausbauen – das Ganze unter Erhalt des Regelspielplans mit klarem Fokus auf das Wochenende«, sagt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.