Sky und DFL: Tactical Feed – für Puristen und Taktik-Fans

Mit dem Tactical Feed richten sich Sky und die DFL an Fußball-Puristen und Taktik-Fans. Was man eigentlich eher nur unter Trainern, Scouts und Experten vermutet, hat sich aber immer mehr gemausert und spricht schon längst eine wachsende Fangemeinde an. Wer sich für die Taktik und Spielzüge im Fußball interessiert, der kann sich mit dem Tactical Feed von Sky sein eigenes Bild vom Spiel machen.

Im Tactical Feed ist das Spiel in einer Totalen zu sehen, die alle 20 Feldspieler im Blick behält. Ums Bild herum erscheinen L-förmig zusätzliche Informationen und Grafiken – entweder auf das gesamte Spiel oder auf die aktuelle Spielsituation bezogen. Solche Infos können beispielsweise die Bundesliga Match Facts sein, die die DFL mit Hilfe von Analyse und KI von AWS erfolgreich anbietet.

Aber auch taktische Daten zur Mannschaft oder Infos über einzelne Spieler und deren Leistungswerte finden hier Eingang. Kurzum: mit dem Tactical Feed haben die DFL und Sky ein Instrument entwickelt, das unzählige Daten mit dem Bild einer Fußballübertragung vereint und sinnvoll ergänzt.

Vom Scouting Feed zum Tactical Feed

Der Scouting Feed ist der Vorläufer des Tactical Feed. Dabei handelte es sich um ein Signal, das vor rund fünf Jahren überwiegend als Werkzeug für Trainer gedacht war. Der Scouting Feed sollte eine Perspektive liefern, die taktische Auswertungen eines Fußballspiels erlaubte: Spielzüge, Formationen, Taktik.

Marcus Beisiegel betont, dass der Scouting Feed zunächst einen rein sportlichen Hintergrund hatte. »Einer der Aufträge der DFL besteht schließlich darin, den Vereinen Analyse-Werkzeuge für die Spiele zur Verfügung zu stellen, was natürlich immer im Austausch mit den Clubs geschieht«, so Beisiegel. Diese Tools und Feeds nutzen die Teams, um den Spielverlauf, aber auch die Leistung einzelner Spieler besser beurteilen zu können.

Sky hatte das Potenzial in der zunächst für Clubs erstellten Perspektive erkannt und den Wunsch an die DFL herangetragen, diese als zusätzliche Option in das eigene Programmangebot zu integrieren. Die DFL hat die entsprechenden Rechte eingeräumt. In dieser Ausbaustufe lieferte der Scouting Feed im Wesentlichen eine Totale für die taktische Spielanalyse. »In der nächsten Stufe reicherten wir diese Totale mit rudimentären Daten an, etwa hie und da mit einer Tabelle.«

Anfangs noch aufgezeichnet mit einer SD-Kamera, war der Scouting Feed sicher kein High-End-Produkt, das auf Hochglanz getrimmt wurde, »aber er war bei unseren Kunden enorm erfolgreich, was uns in dieser Ausprägung positiv überrascht hat«, so Marcus Beisiegel.

Alle Beteiligten erkannten schnell, dass es hier noch deutlich mehr Potenzial gab, und so führten Sky und DFL erste Gespräche, wie man dieses Produkt anreichern und ausbauen könnte. Es entstand die Idee, das Bild mit weiteren Daten zu ergänzen, denn dank der umfangreichen Erhebung von Spieldaten durch die eigene Tochterfirma Sportec Solutions verfügt die DFL zwischenzeitlich über einen riesigen Datenpool, den sie spätestens seit der Zusammenarbeit mit AWS effizient und für jedermann verständlich auswerten kann — die daraus resultierenden Bundesliga Match Facts werden in Echtzeit auf mehreren Wegen bereitgestellt, unter anderem im Tactical Feed.

Für Sky, einen Sender, der datengetriebenes Storytelling bereits seit geraumer Zeit verfolgt und weiterentwickelt, war das die Gelegenheit, den Scouting Feed gemeinsam mit der DFL auf eine neue Stufe zu heben. So entstand der Tactical Feed, wie er exklusiv beim Topspiel der Bundesliga am Samstag Abend zur Verfügung steht. Er wird von der DFL komplett und sendebereit als »Managed Service«, das heißt als vollveredeltes Medienprodukt, an Sky geliefert – ein Novum bei der DFL in ihrem Kernmarkt Deutschland beziehungsweise der DACH-Region.

Für Sky ist der zusätzliche Feed eine Aufwertung des TV-Signals und damit ein Wettbewerbsvorteil. Bislang haben in der Spitze mehr als 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten pro Spiel den Tactical Feed genutzt. Teilweise schaltet rund ein Fünftel der Sky-Zuschauer des Topspiels auch mindestens einmal in den Tactical Feed. »Das bestätigt unseren Weg und übertrifft sogar unsere Erwartungen«, so Marcus Beisiegel, und Alessandro Reitano ergänzt: »Das ist ein überraschend guter Wert – auch deshalb, weil die Stickiness dabei bis zu 13 Minuten beträgt.« Soll heißen: nur die wenigsten sehen sich ein ganzes Spiel ausschließlich mit dem Tactical Feed an. Wenn sie aber den Tactical Feed einschalten, bleiben sie schon mal eine knappe Viertelstunde dabei — und sehen dieses Zusatzangebot von Sky als nützliches Tool.

Veränderte Sehgewohnheiten erfordern neues Storytelling

Hinter der Idee zum Tactical Feed steht eine Frage, der sich Medienmacher in den unterschiedlichsten Bereichen stellen müssen: Wie wird das Medienangebot agiler, wie bringt man die Leute dazu, nicht dem Drang nachzugeben, einen anderen Sender, den übernächsten Clip oder eine ganz andere App aufzurufen?

Alessandro Reitano findet, dass es dazu ein Storytelling braucht, das möglichst dynamisch auf die Wünsche der Zuschauenden eingeht, das neue Aspekte und Infos bietet, denn: »Wir haben festgestellt, dass Geschichten irgendwann einmal auserzählt sind, wenn man keine neuen Formen oder Ausdrucksmöglichkeiten findet.«

Genau hier setze das datengetriebene Storytelling an, so Reitano: »Mit Hilfe von Daten kann man plötzlich wieder viel besser und ansprechender zeigen, wie eine Raute im Profifußball gespielt wird, welche Rolle die Laufleistung des Einzelnen spielt oder weshalb bestimmte Spielzüge nur mit einem extrem schnellen Spieler möglich sind, um nur einige Beispiele zu nennen.«

