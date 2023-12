Alle Spiele der Handball-EM 2024 live und auf Abruf bei Dyn 

Dyn zeigt alle 65 Spiele der EHF Euro 2024 Germany der Männer.

Handball-Fans fiebern der Europameisterschaft im Januar 2024 in Deutschland schon entgegen — und durch die Vereinbarung eines co-exklusiven Ausstrahlungsrechts zeigen nicht nur ARD und ZDF Spiele der Handball-EM 2024 in Deutschland, sondern auch Dyn zeigt die Begegnungen der Handball-EM in noch größerem Umfang. Insgesamt zeigt Dyn live und auf Abruf alle 65 Spiele des Turniers, darunter mindestens 31 Spiele exklusiv bei Dyn.

Dyn ist der einzige Sender in Deutschland, der alle Spiele des Turniers, das vom 10. bis 28. Januar 2024 ausgetragen wird, live und auf Abruf zeigt. Möglich wird das durch einen Sublizenzvertrag mit SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF.

ARD und ZDF zeigen die Begegnungen mit deutscher Beteiligung und ausgewählte weitere Spiele in ihren Angeboten. Dyn und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender sind damit die einzigen Live-Rechteverwerter für die Men’s EHF Euro 2024. Sportfans können für 12,50 Euro monatlich ein Jahresabonnement oder für 14,50 Euro ein Monatsabo bei Dyn abschließen.



»Alle Spiele der Handball-EM 2024 bei Dyn – das ist eine großartige Nachricht für alle Handball-Fans. Die Dyn-Abonnenten bekommen damit noch mehr Weltklasse-Handball geboten, begleitet von Top-Kommentatoren und -Experten«, sagt Marcel Wontorra, COO von Dyn Media.

So wird man Dyn-Abonnent

Sportfans können per Kreditkarte, per Lastschrift oder PayPal bezahlen. Mit einem Dyn-Abonnement können Fans ihren Lieblingssport über Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs empfangen