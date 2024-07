Eurosport 4K überträgt Olympische Spiele 2024 in UHD

Der Eventsender Eurosport 4k ist vom 26. Juli bis 11. August bei HD+ auf UHD1 verfügbar.

Sportfans in Deutschland können die Olympischen Spiele Paris 2024 in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität erleben. Eurosport 4k präsentiert mit den Olympischen Spielen das Sport-Highlight des Sommers. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können insgesamt über 200 Stunden Live-Berichterstattung von Paris 2024 in nativem UHD genießen.

»Wir freuen uns sehr, dass wir, getreu dem Motto der Olympischen Spiele Paris 2024 ‚Games Wide Open‘, die Spiele nicht nur möglichst vielen Menschen zugänglich machen, sondern den Zuschauern auch die ganze Brillanz der Wettkämpfe in perfekter Bildqualität bieten können – auf unserem Sender Eurosport 4k gemeinsam mit unserem starken Partner HD+«, sagt Matthias Heinze, Head of Distribution & Partnerships, Managing Director GSA at Warner Bros. Discovery.

Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer HD Plus, sagt dazu: »Wenn das größte Sportfest der Welt stattfindet, wollen alle dabei sein. Umso mehr freut es uns, dass Zuschauerinnen und Zuschauer die spektakulärsten Wettbewerbe mit Eurosport 4K auf ihren Fernsehgeräten verfolgen und dabei mitfiebern können. Wenn schon nicht vor Ort, dann in UHD mit HDR.«

Der Eventkanal Eurosport 4K wird via Satellit auf UHD1 by HD+ zu empfangen sein und an jedem Wettkampftag der Olympischen Spielen alle großen Live-Highlights zeigen. Die klassischen olympischen Sportarten Leichtathletik und Schwimmen bilden den Kern der Berichterstattung. Aber auch die Fans der anderen Sportarten kommen bei Eurosport 4K nicht zu kurz: Turnen, Volleyball, Radsport, Kanu, Judo oder Triathlon – der Strauß an unterschiedlichen Sportarten im Programm ist bunt.

Empfang mit UHD-Fernseher und HD+

Voraussetzung für ein ultra-brillantes Olympia-Erlebnis sind neben Satellitenempfang über Astra 19.2° Ost ein UHD-Fernseher sowie ein aktives HD+ Sender-Paket.