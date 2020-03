News: Kurz und knackig – KW 10/2020

Das geplante Premium-Multiplexkino in der Hamburger HafenCity wird mit Dolby Cinema sowie mit Dolby Atmos ausgestattet. Das vereinbarten Dolby Laboratories, Inc. und die Kinopolis-Gruppe. Es handelt sich um das zweite Kino in Deutschland mit dieser Ausstattung nach dem im Mai eröffneten Saal des Mathäser Filmpalastes in München. Die Eröffnung in Hamburg wird für 2022 angepeilt.