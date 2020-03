Avid sagt NAB2020 und Avid Connect ab

Avid sagt alle seine Veranstaltungsaktivitäten im April diesen Jahres in Las Vegas ab. Das betrifft sowohl die Ausstellung bei der NAB2020, wie auch die in den vergangenen Jahren jeweils im Vorfeld der NABShow in Las Vegas veranstaltete »Avid Connect«. Avid kündigt im gleichen Zug an, den gleichen Weg gehen zu wollen, wie die anderen größeren Firmen, die abgesagt haben: Es sollen Online-Events stattfinden.

Avid geht aber im Angesicht der Covid-19-Welle sogar noch einen Schritt weiter: Das Unternehmen hat sich entschieden, weltweit die Teilnahme an allen Messen, größeren Konferenzen und anderen, größeren Events mit direktem, persönlichen Kontakt für mindestens die nächsten 60 Tage auszusetzen.