AWS und Logic Portal Connect

Portal erleichtert die Integration von AWS Mediaservices für Kunden aus dem Medienbereich. Sebastian Manemann von Logic stellt die Neuheiten zur NAB2023 vor.

Mit der Einführung von Logic Portal Framework ist Logic Media Solutions in der Lage, nahezu alle medienrelevanten Arbeitsabläufe in der Cloud umzusetzen. Das Portal-Frontend erleichtert es dabei, unterschiedlichste Services von AWS einfach, zugänglich und wartungsfreundlich in die individuellen Abläufe und Workflows bei einem Kunden zu integrieren. Vereinfacht gesprochen schuf Logic damit eine Möglichkeit, die es den Kunden erleichtert, AWS-Services zu nutzen.







Portal ist ein modulares Produkt, das jeweils in der Subscription des Kunden läuft, betont Sebastian Manemann. Grundsätzlich bietet Portal unterschiedlichste Module, etwa für Streaming, für die Verwaltung von ec2-Instanzen und für Highlight Clipping.

Neu zur NAB stellte Logic das Modul »Portal Connect« vor, das ein Operator nun vollständig autark nutzen und verwalten kann, ohne dass Logic hierbei aktiv werden müsste. Logic setzt damit auf dem Media Connect Service von AWS auf. Es ist auch möglich, noch weitere AWS-Services damit zu verknüpfen.