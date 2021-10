Sony sagt IBC2021-Stand ab

Sony und andere Unternehmen lassen die IBC2021 aus und bauen dort keinen Stand auf — andere bekräftigen, dass sie teilnehmen werden.

Dass Sony bei der IBC2021 nicht ausstellen werde, teilte laut einer üblicherweise gut vernetzten britischen Publikation ein ungenannt bleibender Sony-Offizieller dem dortigen Redaktionsteam mit. Die IBC hat die Sony-Absage auf Nachfrage offiziell bestätigt: durch Steve Connolly, den Direktor der IBC. Demnach will Sony zwar eine Möglichkeit schaffen, dass die während der Messe anwesenden Partner und Kunden sich mit Sony-Mitarbeitern treffen können, aber einen eigenen Stand bei der Ausstellung wird Sony offenbar nicht aufbauen.

Eine IBC ohne Sony? Das gab es auch früher schon, beispielsweise im Jahr 2009 (Meldung) und Jahre zuvor ebenfalls schon: Als die IBC im Jahr 1999 von zweijährigem auf einjährigen Rhythmus wechselte, hatte Sony da zunächst nicht mitgezogen und wollte stattdessen lieber das bis dahin im Wechsel mit der IBC veranstaltete TV-Symposium in Montreux unterstützen – das aber später als Technikmesse eingestellt wurde (Meldung).

Zurück in die Gegenwart: Vor kurzem hatte Ross schon angekündigt, nicht an der IBC2021 teilzunehmen (Meldung). Dem Vernehmen nach werden aber auch andere Aussteller, die früher große Stände gebucht hatten, an der in diesem Jahr für Dezember geplanten IBC2021 nicht teilnehmen: Avid wird demnach ebenfalls fehlen.

Andere Aussteller hatten im Zuge der Sony-Absage aber laut der IBC bekräftigt, dass sie in Amsterdam ausstellen werden, darunter Amazon Web Services, Blackmagic Design, EVS und Grass Valley.

Außerdem weist der Messeveranstalter darauf hin, dass sich ja insgesamt rund 700 Aussteller angemeldet hätten und dass seit der Lockerung der Corona-Regeln in den Niederlanden auch die Besucherregistrierungen stark angestiegen seien. Pfeifen im Wald? Das werden die kommenden Wochen zeigen.