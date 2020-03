Anga Com wird auf 2021 verschoben

Die für Mitte Mai geplante Kongressmesse Anga Com wird auf nächstes Jahr verlegt. Neues Veranstaltungsdatum ist der 8. bis 10. Juni 2021 in Köln.

Grund für die Verlegung sind die Entwicklungen zum neuen Coronavirus und die entsprechenden Vorgaben der Gesundheitsbehörden für Großveranstaltungen.

Das sagt der Veranstalter

Wir bitten alle unsere Aussteller, Sponsoren, Partner und Freunde um Verständnis für diesen unausweichlichen Schritt. Die Anga Com ist für uns nicht nur eine Messe und ein Geschäft, sondern eine Herzensangelegenheit, für die wir brennen. Wir setzen das aber auch ins Verhältnis zu den Entwicklungen, die sich bei unseren Freunden in Italien und weltweit abspielen. Deshalb wünschen wir uns vor allem, dass die Weltgemeinschaft an einem Strang zieht, um die Pandemie schnellstmöglich in den Griff zu bekommen.

Informationen für Besucher und Aussteller

Bereits angemeldete Kongressteilnehmer und Messebesucher können frei wählen, ob sie ihre Tickets für die Veranstaltung in 2021 nutzen wollen oder sie kostenfrei stornieren möchten.

Teilnehmer, die ihr Ticket kostenfrei stornieren wollen, erhalten den vollen Kaufpreis zurück. Wer das tun möchte, soll hierzu bis zum 15. April 2020 formlos eine E-Mail an ticket@angacom.de senden und das betreffende e-Ticket als Anhang beifügen. An alle anderen angemeldeten Teilnehmer werden nach Ablauf der Rückgabefrist neue e-Tickets für 2021 versendet.

Die Aussteller, Sponsoren und Kongress-Sprecher wurden über die Verlegung und die weiteren Planungen bereits gesondert informiert und können sich jederzeit an ihren Anga Com-Ansprechpartner wenden.