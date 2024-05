Am 14. Mai startet die Anga Com 2024. Mit ihrem Strategieprogramm, dem Technikprogramm und der Innovation Stage bietet sie über 60 Panels sowie mehr als 240 Sprecherinnen und Sprecher.

In den beiden Messehallen werden sich über 480 Aussteller aus 35 Ländern auf 25.000 qm Brutto-Ausstellungsfläche präsentieren. Messetickets inklusive Zugang zur Innovation Stage gibt es schon für 25 Euro. Am Donnerstag, 16. Mai 2024 ist der Besuch der Anga Com einschließlich des gesamten Kongressprogramms sogar komplett kostenfrei.

Zu den Schwerpunkten des Programms zählen an diesem Tag die für den Glasfaserausbau in der Praxis besonders wichtigen Themen Inhausnetze, Open Access, Tiefbau und Kommunen. Gleich auf mehreren Panels gibt es mit und speziell für Kommunen praxisnahe Erfahrungsberichte und Empfehlungen.

Der Donnerstag bietet Messebesuchern – komplett kostenlos – insgesamt 16 Panels, darunter:

Infrastrukturgipfel: Netze, Digitalisierung, Smart City

Glasfaser in der kommunalen Praxis: Erfolgsfaktoren und Fallstricke beim Netzausbau

Inhausnetze: Wie lösen wir die Schlüsselfrage für den FTTH-Ausbau?

Glasfaserausbau und Energiewende: Synergien für eine nachhaltige Zukunft in Kooperation mit dem Gigabitbüro des Bundes

Glasfaser-Kooperationen und Open Access: Best Practice Beispiele in Kooperation mit dem VATM

Tiefbau in Kommunen: Erfahrungswerte, Einsparpotenziale und Beschleunigungsoptionen in Kooperation mit Aconium

DIN 18220: Chancen und Herausforderungen für den Glasfaserausbau in Kooperation mit dem Gigabitbüro des Bundes

Kundenvertrauen an der Haustür: Wie der Haustürkodex Qualitätsstandards im Haustürvertrieb setzt

Gigabit, TV, Produktbündel: Wie bestehen lokale Netzbetreiber im wachsenden Wettbewerb?

Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com: »Der dritte Tag der Anga Com richtet sich insbesondere an Besucher, die nur einen Tag nach Köln kommen können und sich besonders für Praxisthemen aus den Bereichen Tiefbau, Kommunen und Inhausnetze interessieren. Hierzu haben wir gemeinsam mit unseren drei Partnern ein maßgeschneidertes und komplett kostenfreies Programm zusammengestellt.«

Die Anmeldung für Kongress- und Messebesucher ist online möglich; vor Ort findet kein Ticketverkauf statt. Tickets für die Ausstellung sind für 25 Euro erhältlich. Die Teilnahme am Kongressprogramm ist ab 140 Euro möglich; für Young Professionals (Personen unter 30 Jahren) für 40 Euro. Am dritten Messetag ist der Besuch von Ausstellung und Kongress komplett kostenfrei.