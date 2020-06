News: Kurz und knackig – KW 23/2020

Der Dualfilm Verleih begleitet den Kinostart des Thrillers »Der letzte Mieter« am 13. August mit einer »virtuellen Kinotour«. Regisseur Gregor Erler und Hauptdarsteller/Produzent Matthias Ziesing begrüßen die Zuschauer von Previews und in der Premierenwoche per Live-Schalte. Das Konzept basiert auf in den Kinos vorhandener Technik.