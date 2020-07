Geschäftsleitung von Arvato Systems verstärkt

IT- und Energiewirtschafts-Expertin Birgit Lichtenstein wird Mitglied der Arvato Systems Geschäftsleitung.

Seit dem 1. Juli 2020 verstärkt Birgit Lichtenstein das Top-Management von Arvato Systems. Arvato Systems ist in den Brachen Energie- & Versorgungswirtschaft, Gesundheitswesen & Pharma, Handel & Konsumgüter und Media & Entertainment aktiv.

Lichtenstein wird Mitglied der Arvato Systems Geschäftsleitung. Die anerkannte Expertin für IT im Umfeld der Energiewirtschaft wird als weitere Geschäftsführerin die Arvato Systems Perdata GmbH verantworten, gemeinsam mit Hartmut Fries, dem Vorsitzenden der Arvato Systems Perdata Geschäftsleitung, das deutlich ausgebaute Utilities und Public Sector Geschäft der Unternehmensgruppe.

Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften begann Birgit Lichtenstein ihre berufliche Laufbahn im RWE-Konzern. Sie hat dort unterschiedlichste Führungsfunktionen im In- und Ausland wahrgenommen und war unter anderem für die erfolgreiche Umsetzung internationaler IT-Transformationsprogramme sowohl auf der IT-Infrastruktur- als auch auf der Anwendungsseite zuständig. Zudem verantwortete sie umfangreiche Sourcingentscheidungen im IT-Bereich. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem bei der RWE IT GmbH und bei der RWE AG, übernahm sie die Rolle als Head of Performance Management und Head of Digital@Finance beim europäischen Energieunternehmen innogy SE, wo sie auch das Thema Digitalisierung und damit verbundene Prozessautomatisierungen verantwortete.

»Ich freue mich sehr, dass wir mit Birgit Lichtenstein eine äußerst erfahrene Managerin für Arvato Systems gewinnen konnten, die IT-Kompetenz und langjährige Expertise in der Energiewirtschaft vereint«, so Matthias Moeller, CEO der Arvato Systems Group. »Ich wünsche ihr viel Erfolg im neuen Umfeld und heiße sie herzlich bei Arvato Systems willkommen!«