Neuer Personalchef bei Arvato Systems

Jochen Fuchs ist neuer Chief Human Resources Manager bei Arvato Systems.

Jochen Fuchs ist bisher schon Group General Counsel der Arvato Systems Gruppe, nun hat er zum 1. August 2021 zusätzlich die Rolle des Chief Human Resources Managers bei Arvato Systems übernommen. Er trägt damit die Verantwortung sowohl für den Bereich Personal als auch für die Themen Recht, Datenschutz und Compliance inne.

Fuchs folgt auf Siegfried Bloch, der nach einer Übergabephase zum Ende des Jahres plangemäß in den Ruhestand wechselt.

Fuchs berichtet an Matthias Moeller, CEO der Arvato Systems Gruppe.

Jochen Fuchs trat 2006 als Legal Counsel bei Arvato Systems ein. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn sammelte er umfangreiche Erfahrung im In- und Ausland, unter anderem am Institut für Europäisches Medienrecht (EMR) und als selbständiger Rechtsanwalt. Bei Arvato Systems ist Fuchs bereits seit 2014 in seiner übergreifenden Rolle für die Themen Legal Affairs, Compliance und Datenschutz verantwortlich.