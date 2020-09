News: Kurz und knackig – KW 36/2020

US- und EU-Behörden stoppten ein internationales Raubkopier-Netz, das die US-Branche in zweistelliger Millionenhöhe schädigte. Verhaftungen wurden vorgenommen und 60 Server (auch in Deutschland) abgeschaltet. Die Sparks Group habe Filme etc. vor der offiziellen Veröffentlichung erhalten und illegal verbreitet.