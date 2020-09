News: Kurz und knackig – KW 38/2020

Niemand könne die weitere Entwicklung »heute seriös einschätzen». Der Verband fordert daher »auch ohne eine Verschärfung der Lage« weitere öffentliche Mittel, u.a. die »Einbeziehung von TV-Produktionen in Ausfallfonds, Anreize für Werbeinvestitionen und die Kompensation von Verbreitungskosten in der Corona-Phase für private Sender«, so der scheidende Vorstandschef Hans Demmel.