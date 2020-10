VDT-Live: Online-Event Deutscher Tonmeister

Der Verband Deutscher Tonmeister richtet vom 7. bis 10. Oktober »VDT-Live« aus: einen Online-Event für Audio-Interessierte. Die Registrierung ist kostenlos.

VDT-Live öffnet am 7. Oktober seine virtuellen Pforten und hat ein interessantes Programm auf die Beine gestellt. Interessierte können sich für die Teilnahme kostenlos registrieren.

Die Veranstalter heben insbesondere die Tutorials hervor, die jeweils am Vormittag stattfinden.

Für die Leser von film-tv-video.de dürften die folgenden Themen besonders interessant sein.

Tatort Sprachverständlichkeit: Neuronale Netze in der Audioverarbeitung und Bewertung am Mittwoch

Das Beste vom Schoeps MikroForum 2020

Broadcast-Thema: How True is True-Peak?

Finals of the Student’s 3D Audio Competition in Ambisonics

Weitere Infos und das vollständige Programm gibt es hier.