Download: Sondermagazin 2020

Sondermagazin 2020 zum Download. Schwerpunkt sind Remote-Workflows in unterschiedlichen Bereichen, sowie Beiträge über ein Virtual Studio, einen neuen Ü-Wagen und die Kameras C300 und S1H.

In den vergangenen Monaten hat sich das private und berufliche Leben der meisten von uns sehr stark verändert. Die Menschen gehen damit ganz unterschiedlich um – und das spiegelt sich auch in der Branche wider. Die Corona-Pandemie hat diese Branche gehörig durcheinander gewirbelt – und zwar in ganz vielen Aspekten: soziologisch, wirtschaftlich, technisch.

Remote-Workflows sind nun in aller Munde. Das hatte sich schon länger angedeutet, aber unter normalen Verhältnissen hätte sich hier ganz sicher ein eher gemächlicher, langsamer, träger Wandel vollzogen.

Nun waren alle Akteure gezwungen zu handeln und setzten in Windeseile neue Lösungen um. Man musste es halt probieren und anpacken – und in vielen Bereichen ging das nicht nur rasend schnell und sehr dynamisch, sondern es hat auch erstaunlich gut funktioniert.

Einige dieser Remote-Lösungen skizzieren wir in diesem Heft, über viele weitere konnte film-tv-video.de online in den vergangenen Monaten berichten.

Natürlich muss man aber der Realität ins Auge schauen: Derzeit hakt und hängt es in der Branche an vielen Stellen. Etliches wird in den kommenden Monaten und Jahren noch massiv umgewälzt werden. Ein Beispiel: Die Broadcast-Messen NAB und IBC, die direkt oder indirekt unsere ganze Branche über viele Jahre strukturierten, fanden in diesem Jahr jeweils nur als schwacher, virtueller Abklatsch statt – und im kommenden Jahr steht ein Clash der Messen an, weil die NAB in den Oktober 2021 verschoben wurde, also nur wenige Wochen nach der IBC2021 stattfinden soll.

Braucht es aber diese Messen überhaupt noch? Wird alles digital abgewickelt? Sitzen wir in Zukunft alle nur noch im Home-Office und arbeiten mit Remote-Workflows? Das Magazin liefert Antworten auf Fragen wie diese.

Das Magazin steht als PDF zur Verfügung, kann also auf diversen Endgeräten gelesen werden, ist aber auch druckfähig angelegt, kann also auch problemlos ausgedruckt werden: Download.

