Download: Sondermagazin 2021

Sondermagazin 2021 zum Download. Schwerpunkte sind Remote Production, Cloud-Workflows und innovative Systemlösungen.

Die Pandemie, die uns nun schon viel länger beschäftigt und behindert, die sich immer weiter zieht wie Kaugummi, verlangt mehr Zähigkeit, Durchhaltewillen und Kraft, als die meisten gedacht und geglaubt hatten.

Aber es ist auch erstaunlich, wie viel Kreativität und neues Denken sich trotz widriger Umstände in dieser Zeit in unserer Branche durchsetzen: Cloud-Workflows und Remote Production, die vorher schon am Horizont dieser Industrie aufschienen, wurden massiv beschleunigt und sind nun in der Produktionswelt Realität geworden.

Als es nicht mehr anders ging, stellte sich die Branche überraschend schnell um, mit einer Flexibilität und Geschwindigkeit, die kaum einer für möglich gehalten hätte. Was zuvor an so mancher Risikoabschätzung schon im Vorfeld gescheitert wäre, wurde plötzlich möglich und einfach ausprobiert – und es hat in den meis­ten Fällen erstaunlich gut funktioniert.

Es sind aber nicht nur Remote Production und Cloud-Workflows, die sich weiterentwickelt haben. Es ist auch die Art und Weise, wie neue Installationen und Produktionen heute gedacht und geplant werden. Alther­gebrachtes steht viel eher auf dem Prüfstand. »Haben wir immer so gemacht«, ist in Zeiten der Unsicherheit eben kein gültiges Argument mehr.

Natürlich ist Unsicherheit oft auch ein hemmender Faktor, aber vielleicht können wir die gesteigerte Agilität der vergangenen Monate für die Zukunft bewahren.

Manchmal hilft es eben, nicht nur immer stur nach vorne zu schauen, sondern auch mal jenseits der Zäune nachzuschauen, was sich dort verbirgt. Davon zeugen auch etliche der Artikel in diesem Magazin – etwa bei der DTM und in den Welt-Studios in Berlin.

