News: Kurz und knackig – KW 2/2021

Laut Reuters hat KKR 4,7% der Aktien für 148,5 Mio. € an institutionelle Anlieger verkauft. KKR hatte erst im Frühjahr 2020 6,6% erworben. So kommt ein Ausbau der Mediaset-Beteiligung am deutschen TV-Konzern in Reichweite, was Berlusconis europäischen TV-Plänen Auftrieb verleiht.