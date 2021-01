News: Kurz und knackig – KW 4/2021

Die Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar, mittags, hatte in den USA 40 Mio. Zuschauer, 1,5 Mio. mehr als die des Vorgängers Trump. 10 Mio. sahen das auf CNN. Für Trumps Lieblingskanal Fox News reichte es mit nur 2,7 Mio. nur zu Platz 6; vier Jahre zuvor waren es 11,8 Mio. Das abendliche Konzert hatte 22 Mio. Zuschauer, darunter 6,7 Mio. auf CNN. Fox zeigte in der Primetime »The Masked Dancer« (2,8 Mio.).