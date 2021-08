News: Kurz und knackig – KW 31/2021

Zehn Jahre DAB+ (2): 270 Programme in hoher Qualität sind in zwei nationalen und diversen landesweiten und regionalen Ensembles in der Luft, davon 70 nicht auf UKW. Bayern brachte alle UKW-Radios parallel auf DAB+. 2021 sollen neue landesweite Multiplexe in NRW, Thüringen und Hamburg senden sowie ein lokales nichtkommerzielles Netz in Rostock. DAB+-Radios standen bereits vor Jahresfrist in fast jedem vierten Haushalt.