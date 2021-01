ZDF-Team in Washington attackiert

Es ist natürlich bei weitem nicht das erste Mal, dass ein ZDF-Team angegriffen wurde, zuletzt hatte das etwa in Deutschland am 1. Mai 2020 stattgefunden, als ein Kamerateam, das im Auftrag der ZDF-Satire-Sendung »Heute Show« drehte, dort im Umfeld einer Demonstration in Berlin von einer größeren Gruppe von Angreifern bedroht und attackiert wurde.

Nun fand das auch in Washington statt, als dort ein wütender Mob gestern das Kapitol in Washington stürmte.

Der Mob griff Teams von ZDF und AP an, die in Washington in der Nähe des Kapitols drehten. Die Angreifer zerstörten Teile des Equipments und bedrohten die dortigen Mitarbeiter der Medienunternehmen.

Glücklicherweise kam es offenbar nur zu Sachschaden. Einen Link zu einem ZDF-Beitrag hierzu finden Sie hier.

Auf Twitter kann man folgenden Videoclip sehen:

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2

— Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021