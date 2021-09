News: Kurz und knackig – KW 36/2021

Ein Senatsausschuss in Polen votierte mit 23:11 gegen das Gesetz, das den staatsunabhängigen Sender TVN (Discovery) enteignen soll. Die 100 Senatoren entscheiden am 9.9.2021, das polnische Parlament Sejm kommende Woche. Das Gesetz widerspreche der Verfassung Polens, dem EU-Recht und Verträgen Polens mit den USA, so Discovery. Die Zulassung des NL-registrierten Newskanals TVN24 in Polen ändere daran nichts.