EVS startet Partnerschaft mit Blackbird

Die Hersteller EVS und Blackbird wollen bei kommenden Sport-Großevents eine gemeinsame Lösung für einen schnellen Zugriff auf Videoinhalte anbieten.

EVS hat eine Partnerschaft mit Blackbird bekannt gegeben, einer professionellen Cloud-nativen Videobearbeitungs- und -Publishing-Plattform, die einen schnellen Zugriff auf Videoinhalte für die einfache Erstellung von Clips, Highlights und Longform-Inhalten für verschiedene Geräte und Plattformen ermöglicht. Die cloudbasierte Lösung der beiden Anbieter soll bei den kommenden internationalen Sportereignissen eingesetzt werden.

Ian McDonough, CEO von Blackbird, sagt: »Es ist toll für uns, diese Partnerschaft mit EVS bekannt zu geben, ein Unternehmen, das für die Produktion der weltweit emotionalsten und hochwertigsten Sportinhalte sowie für globale Nachrichten und marktführende Unterhaltungsshows steht … Es unterstreicht nicht nur die Leistungsfähigkeit der Blackbird-Technologie, sondern auch das Vertrauen, das EVS in unser Team hat.«

EVS Chief Marketing Officer, Nicolas Bourdon, ergänzt: »Als zertifizierter Partner im Rahmen unseres Technologiepartner-Programms hilft Blackbird EVS, sein Angebot an Live- und Near-Live-Content-Management und -Distribution durch die Integration einer flexiblen Infrastruktur und einer zukunftssicheren Cloud-basierten Videobearbeitung zu erweitern, die den anspruchsvollen Anforderungen der prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen der Welt gerecht wird.«

Hintergründe zu Blackbird

Die Cloud-Editing-Plattform Blackbird ist für die Nutzung über einen Browser entwickelt und unterstützt daher insbesondere Remote-Produktionen. Die Lösung ist laut Anbieter schnell, skalierbar und bietet eine Fülle von Bearbeitungsfunktionen, vor allem aber framegenaues, kollaboratives Editing in der Cloud. Die Software ist über jeden Browser zugänglich und benötigt nur eine begrenzte Bandbreite zur Nutzung, sagt der Hersteller.

Es gibt schon etliche Kunden, die mit Blackbird arbeiten. Einer davon ist Deltatre, ein Anbieter, der in der Liveproduktion gut etabliert ist. Deltatre wählte Blackbird für die Live-Bearbeitung von Highlights der European Golf Tour. Satellitensignale von den Golfplätzen werden dabei an die Betriebszentrale von Deltatre in London gesendet. Die Redakteure loggen sich über einen beliebigen Browser in Blackbird ein und können die Streams Sekunden nach der Live-Übertragung bearbeiten. Kurze Clips mit den besten Aktionen können so schnell produziert werden, ebenso wie Zusammenfassungen oder Highlight-Schnitte — mit Sponsoren-Branding und anderen kommerziellen Elementen, die einfach hinzugefügt werden können.