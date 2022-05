MediaKind erweitert Partnerschaft mit Microsoft

MediaKind und Microsoft wollen für ihre Kunden die Integration und Optimierung der jeweiligen Produkte, Plattformen und Cloud-Fähigkeiten deutlich verbessern.

Allen Broome, CEO von MediaKind erläutert: »MediaKind ist fest entschlossen, einen flexibleren Ansatz für die Entwicklung und Bereitstellung unseres cloud-nativen Portfolios in jeder öffentlichen oder privaten Cloud bereitzustellen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Bedürfnisse von cloud-nativem Streaming, und durch den Ausbau unserer langfristigen Beziehung zu Microsoft zeigen wir, wie wir die zentralen Herausforderungen der Cloud-Migration in der heutigen Medien- und Unterhaltungsbranche angehen. Durch diese Zusammenarbeit vereinfachen wir den Prozess für unsere Kunden, ihre Workflows mit Microsoft Azure-Produkten und -Plattformen zu integrieren und zu optimieren, und beschleunigen unsere Vision, eine Welt zu verwirklichen, in der alle Live-Videos ohne jegliche Einschränkungen geliefert werden können.«

MediaKind firmierte früher als Ericsson Television und bietet Rundfunkanstalten, Service-Providern und Telekommunikationsbetreibern Produkte und Lösungen zur Übertragung von TV-Signalen über Kabel, Satellit, IP und terrestrische Wege. Dazu gehören neben Encodern, Decodern/ IRDs und Multiplexing Systemen für die Bereiche Contribution und Distribution auch Processing-Lösungen für MPEG2/4, JPEG2000, HEVC, 4K und OTT. Künftig sollen den Anwendern von MediaKind-Produkten neue Möglichkeiten eröffnet werden, um ihre digitale Transformation im Bereich Video zu beschleunigen — und genau hierfür hat MediaKind seine Partnerschaft mit Microsoft erweitert.

Francesco Venturini, Microsoft Corporate Vice President of Worldwide Media & Communications Industry: »Wir freuen uns, durch unsere Partnerschaft mit MediaKind eine führende Rolle bei der Transformation von Medien und Unterhaltung zu spielen. Gemeinsam kombinieren wir die End-to-End-Lösungen von MediaKind mit der sicheren Microsoft-Azure-Plattform, um die hochwertigen Inhalte zu liefern, die das globale Publikum erwartet. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Bereitstellung überzeugender Medienerlebnisse. Und das alles, ohne die Komplexität des Aufbaus und Betriebs einer Videoverarbeitungsinfrastruktur in Broadcast-Qualität bewältigen zu müssen.«

Gemeinsam wollen MediaKind und Microsoft die Innovation im gesamten Betrieb beider Unternehmen vorantreiben. Die jeweiligen Entwicklungs- und Produktteams sollen gemeinsam Cloud-Videolösungen bereitstellen, die den Kunden kosteneffizientere und rentablere Möglichkeiten zur Bereitstellung neuer Live-Video-Streaming-Dienste in großem Umfang bieten. In Zukunft wird dieses cloud-basierte Modell den Kunden von MediaKind ermöglichen, schneller auf Daten zuzugreifen und modernste Innovationen in den Bereichen maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz zu nutzen.

D-Vertriebspartner von MediaKind ist SHM Broadcast.