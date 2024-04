EVS startet flexibles Lizenzmodell

EVS führt ein neues Lizenzierungsmodell für seinen XT-Via Live-Produktionsserver ein.

Dieses Modell ermöglicht es Anwendern, ihre Produktionskapazitäten dynamisch anzupassen und so Kanäle und Serverfunktionen ohne Hardwarewechsel zu erweitern, was zu einer effizienteren Ressourcennutzung führen soll.

Angeboten werden drei Modi – Multicam, Spotbox und Sportlight.

Multicam ist speziell für anspruchsvolle Live-Produktionen konzipiert und bietet Superzeitlupen-Wiederholungen sowie Highlights und unterstützt komplexe Workflows mit mehreren Kamera-Feeds.

ist speziell für anspruchsvolle Live-Produktionen konzipiert und bietet Superzeitlupen-Wiederholungen sowie Highlights und unterstützt komplexe Workflows mit mehreren Kamera-Feeds. Spotbox eignet sich für Ingest- und Playback-Aufgaben, bietet verlässliche Aufnahmeanschlüsse für mehrere Live-Feeds und Playback-Kanäle für diverse Einsatzbereiche, einschließlich Studios und Nachrichten/MCR-Umgebungen.

eignet sich für Ingest- und Playback-Aufgaben, bietet verlässliche Aufnahmeanschlüsse für mehrere Live-Feeds und Playback-Kanäle für diverse Einsatzbereiche, einschließlich Studios und Nachrichten/MCR-Umgebungen. Sportlight richtet sich an kleinere oder budgetbewusste Produktionen und ermöglicht Replays und Highlights in EVS-Qualität.

Die Flexibilität des neuen Lizenzmodells soll sich an Live-Dienstleister richten, die ihre Angebote schnell an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen müssen. Sowohl Tier-1- als auch Tier-2-Anbieter profitieren von der Möglichkeit, eine breite Palette von Live-Events mit variierendem Aufwand und Investitionsbedarf abzudecken, so EVS.