Media Broadcast und LiveU liefern 5G Production Use Case

LiveU und Media Broadcast realisierten eine der weltweit ersten mobilen TV-Produktionen im 5G Standalone Campusnetz.

Durch die erfolgreiche Integration einer LiveU LU800 Sendeeinheit in ihr 5G Campusnetz in Nauen bei Berlin konnte Media Broadcast erstmals einen Use Case mit einer vollständigen TV-Produktionskette durchführen. Die Kooperation der beiden TV-Übertragungsexperten in diesem Projekt zeigt eindrucksvoll auf, welche Möglichkeiten sich mit 5G zukünftig bei der mobilen TV-Produktion von Live-Events und News eröffnen.

In dem Use Case wurde eine professionelle HD-Kamera via HD-SDI an die neue, tragbare LU800 Sendeeinheit von LiveU angeschlossen. Insgesamt ist der Anschluss von bis zu vier Kameras an das Gerät möglich, damit kann eine TV-Produktion mit bis zu vier vollkommen synchronen Feeds in HD- oder sogar 4K-Qualität übertragen werden. Das Gerät lässt sich dabei bequem in einem Rucksack transportieren.

Ausgestattet mit mehreren 5G-Modems, übermittelt die Sendeeinheit das Kamerasignal in das Standalone Campusnetz, welches Media Broadcast im Gebäude der Sendestelle in Nauen und dem Freigelände dort für die Tests neuer, 5G-basierter Anwendungen betreibt. Via Internet überträgt Media Broadcast die Feeds zum firmeneigenen Entwicklungsstandort in Berlin, wo sie über einen Video-Server von LiveU empfangen, geprüft und per HD-SDI zur weiteren Verarbeitung verfügbar gemacht werden. Über LiveU Central, das webbasierte Video-Management-System von LiveU, konnte von dort auch auf das Gerät zugegriffen und dieses ferngesteuert werden.

»Gemeinsam mit LiveU bieten wir der Branche mit diesem Use Case ein greifbares Beispiel, wo die Reise mit 5G im News- und Eventbereich hingehen könnte: Einfach zu realisierende, flexible TV-Produktionen in bester Qualität und maximaler Sicherheit. Unser Ziel ist es, diese Erfahrungen baldmöglichst in unser Lösungs-Portfolio einfließen zu lassen und sie damit im Dialog mit unseren Kunden diesen zur Verfügung stellen zu können«, so Daniel Wolbers, Leiter der 5G-Produktentwicklung bei Media Broadcast.

Hanno Klamke, der bei LiveU als Sales Ingenieur für die DACH-Region zuständig ist, ergänzt: »Es hat schon immer zur DNA von LiveU gehört, neue technologische Entwicklung frühzeitig aufzugreifen und mitzugestalten. Daher hat die Zusammenarbeit mit den Technik-Vordenkern von Media Broadcast auch so gut gepasst. Mit unserer neuesten 5G Sendeeinheit LU800, in die die Erkenntnisse aus EU-weiten 5G Forschungsprojekten eingeflossen sind, konnte Media Broadcast die Potenziale von 5G Non-Public Networks (NPN) für die Medienproduktion voll und ganz ausschöpfen.«

Das gemeinsame Meilenstein-Projekt dient als Grundlage für vielfältige Workflows, die höchsten Anforderungen an Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Service-Qualität und Sicherheit genügen müssen. Zugleich eröffnet die Unterstützung von 5G Standalone (SA) noch viele weitere, zukunftsweisende Einsatzmöglichkeiten.