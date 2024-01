Innomedia und Dream Chip liefern 56 Kameras an die DEL

Mini-Kameras im und über dem Tor sollen besondere Bilder vom Eishockey liefern und den Schiedsrichtern bei ihren Entscheidungen helfen.

Innomedia, Spezialist für Sportvideo-Installationen und -Lieferungen, hat im Auftrag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 56 Dream Chip Kameras in 14 deutschen Eishockey-Stadien installiert. Die Installationen – jeweils zwei AtomOne Übertorkameras und zwei AtomOne Mini-Air-Kameras in jedem Stadion – mussten eine ganze Reihe technischer, logistischer und betrieblicher Anforderungen erfüllen, von denen die Bildqualität nur eine war.

Es war erwünscht, dass die Kameras nicht nur ein realistischeres Bild vom Spiel liefern, sondern auch den Schiedsrichtern bei ihren Entscheidungen behilflich sind. Die Fähigkeit der AtomOne Mini Air, im Tor 50 Bilder pro Sekunde mit einem 85°-Weitwinkelobjektiv auf progressiver statt auf Interlaced-Basis zu liefern, erwies sich als großer Vorteil. Denn dies erleichtert es den Schiedsrichtern, genau zu erkennen, ob der Puck die Linie überschritten hat. Deshalb sind diese Kameras zukunftssicher, auch dann, wenn sich die TV-Übertragungsstandards weiterentwickeln.

Da es bei der Beurteilung durch den Schiedsrichter auf Genauigkeit ankommt, musste die Montage der InGoal-Kamera präzise und konsistent sein – ein Problem, das noch dadurch erschwert wurde, dass die Kameras nicht fest an den Netzen installiert sind, sondern zum Aufwärmen vor dem Spiel abmontiert und in der kurzen Pause vor dem Anpfiff wieder angebracht werden.

In Verbindung mit der Tatsache, dass sich die Tore während des Spiels bewegen und starken Erschütterungen ausgesetzt sein können (so mussten die Kameras Direktschüssen mit 170 km/h standhalten, was nur knapp unter dem schnellsten jemals aufgezeichneten Slapshot liegt), war es von entscheidender Bedeutung, dass die gewählte Kamera klein, leicht und robust ist. Mit einem Gewicht von nur 25 Gramm und einer Größe von 30 mm³ sowie gestochen scharfen HD-Bildern war die AtomOne Mini Air die erste Wahl.

Zusätzliche Komplexität ergibt sich aus der Tatsache, dass die Überprüfung der Schiedsrichter und die Produktion an zwei verschiedenen Standorten mit zwei getrennten Systemen durchgeführt werden. Die Produktionsaktivitäten sind nicht nur auf den Ü-Wagen vor Ort beschränkt, sondern können auch eine verteilte Produktion erfordern, bei der die Fähigkeiten von Kameraleuten auf der ganzen Welt genutzt werden.

Aus diesem Grund wurde das System so konzipiert, dass alle Daten an einem zentralen Austauschpunkt verwaltet und von SDI auf Glasfaser konvertiert werden können, um an den gewünschten Ort verteilt zu werden, sei es der Konferenzraum, die Monitore am Spielfeldrand für die Analyse der Trainer, der VideoCube, der Ü-Wagen oder die Produktion außerhalb des Stadions.

Auf diese zentrale Vermittlungsstelle kann zu jedem Zeitpunkt des Tages zugegriffen werden. Darüber hinaus ermöglicht der Fernzugriff auf die Kameras nicht nur Remote-Produktionen, sondern auch die Diagnose, Konfiguration, Unterstützung und Wartung außerhalb des Standorts.

Was die Kamerasteuerung betrifft, so hat Innomedia die DreamChip-Steuerungssoftware mit offenem Protokoll eingesetzt, um eine intuitive, präzise Steuerung zu ermöglichen, die künftige potenzielle Sendeanstalten nicht an die Verwendung eines proprietären Managementsystems bindet, falls die Ausschreibungsrechte in naher Zukunft geöffnet werden. Insbesondere die außergewöhnliche Kontrolle, die Dream Chip in Bezug auf den Weißabgleich bietet – sowohl von der Kamera selbst als auch von der durch das Dream Chip-Kontrollsystem ermöglichten Schattierungspräzision – ist beim Eishockey von entscheidender Bedeutung, da die Bestimmung der Position des Pucks durch den Kontrast zwischen dem schwarzen Puck und dem weißen Eis immens erleichtert wird. Die Gesamtqualität des Bildes, das den Zuschauern von den Kameras im und über dem Tor geliefert wird, ermöglicht es ihnen, mehr denn je in das Geschehen einzutauchen und jeden winzigen Moment und jede Bewegung des Spiels vor dem Tornetz zu erfassen.

Innomedia-Geschäftsführer Karsten Mick sagte zu den komplexen Gegebenheiten des Projekts: »Wir arbeiten bereits seit 1996 eng mit der DEL zusammen, als wir den ersten VideoCube für den deutschen Markt installiert haben. Nach der Installation unseres 4-Kanal-HD-Wiedergabesystems im Jahr 2016 wurde die Idee für neue Over-Goal-Kameras im Jahr 2019 ins Spiel gebracht, war aber Gegenstand längerer Diskussionen, die dann durch Covid-19 unterbrochen wurden. Bei einem erneuten Gespräch im Jahr 2022 wurde die Idee geboren, die Produktion auf eine 8-Kanal-Version zu erweitern, mit In-Goal-Kameras und einem Switch-Replay-System. Die erste Freigabe für das Projekt wurde erst am 2. Juni dieses Jahres erteilt, und die Saison sollte am 14. September beginnen, so dass uns nur sehr wenig Zeit für die Installation blieb. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit der DEL, des hervorragenden Supports von Dream Chip und unserer umfangreichen Erfahrung im Bereich der Sport-AV-Installationen konnten wir den Termin jedoch problemlos einhalten. Wir bieten weiterhin an jedem Spieltag technische Unterstützung aus der Ferne an, und zwar an bis zu 100 Tagen während der Saison, und sind daher unglaublich stolz auf den Service und die visuellen Inhalte, die wir der DEL und ihren Kunden zur Verfügung stellen.«

Christian Kühn, Sales & Product Marketing Manager bei Dream Chip, ergänzte Micks Ausführungen: »Innomedia war bestrebt, eine Lösung zu liefern, die nicht nur den höchsten technischen Qualitätsansprüchen in Bezug auf das Videobild gerecht wird, sondern auch die logistischen und betrieblichen Belange aller beteiligten Akteure berücksichtigt. Sie arbeiteten hart daran, Aspekte wie Fernsteuerung, Ferndiagnose und Wartungszugriff sowie die Koordination der Ü-Wagen mit dem Kontroll-/Prüfraum vor Ort zu berücksichtigen, ganz zu schweigen von der Sicherheit der Spieler und der Robustheit/Zuverlässigkeit der eingesetzten Ausrüstung. Wir sind froh und stolz, dass sie sich für Dream Chip AtomOne-Kameras entschieden haben, um diese umfangreiche Liste von Anforderungen zu erfüllen, und wir sind beeindruckt von der Gesamtlösung, die sie entwickelt haben.«