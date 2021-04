Stephan Heimbecher – »In media’s res«

Stephan Heimbecher macht sich nach 30 Jahren Branchenerfahrung als freiberuflicher Ingenieur selbständig.

Stephan Heimbecher hat seine Karriere Anfang der 90er Jahre beim IRT begonnen und später den Weg zu Premiere gefunden, das später zu Sky Deutschland wurde. Nach über 16 Jahren als Director Innovations & Standards beim deutschen Pay-TV-Anbieter wechselte er Ende 2018 als Senior Director Advisory Services EMEA & APAC zu Imagine Communication.

Sein neues Unternehmen heißt »Heimbecher – In media’s res«: »Ein Name, der meine tiefe Verwurzelung in der Medienindustrie ebenso widerspiegelt wie meinen Hang, ergebnisorientiert und pragmatisch gleich zur Sache zu kommen«, erklärt Heimbecher.

Zu seinen Alleinstellungsmerkmalen gehören ein großes und gut gepflegtes Netzwerk innerhalb der Branche und vielfältige Erfahrungen und Fähigkeiten seiner früheren Positionen bei öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanbietern sowie bei Herstellern.

Stephan Heimbecher möchte sich künftig auf Innovations- und Standards-Management konzentrieren, darüber hinaus zählen auch Management- und Strategie-Beratung zu seinem Angebot. Auch technische Vertragsverhandlungen mit den Majors gehören aufgrund seiner Zusammenarbeit mit den großen Filmstudios in Hollywood zu seinem Portfolio.