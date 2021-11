Heimbecher beim SWR

Stephan Heimbecher arbeitet nun bei der EBU und beim SWR.

Stephan Heimbecher ist nun in der Direktion Technik und Produktion des SWR im Bereich Zentrale Aufgaben beschäftigt und soll dort das »Kompetenzzentrum Produktion & Infrastruktur« aufbauen. Teil seiner neuen Rolle beim SWR ist auch die Arbeit bei der EBU, wo Heimbecher bereits im Juni 2021 den Vorsitz der Strategischen Programmproduktion übernommen hat.

Heimbecher wird hauptsächlich von München aus arbeiten, wird in Zukunft aber auch öfter in Baden-Baden und Stuttgart beim SWR sowie bei der EBU in Genf aktiv sein.

Für Stephan Heimbecher, der früher selbstständig, bei Imagine und bei Sky gearbeitet hat, ist seine neue Anstellung beim SWR in gewisser Weise auch eine Rückkehr zu seinen beruflichen Anfängen: »Nach fast 30 Jahren in der Branche bin ich Anfang dieses Monats zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und habe eine Vollzeitstelle beim SWR angenommen«, sagte Stephan Heimbecher. »Ich habe meine Karriere in den frühen Neunzigern bei der Institut für Rundfunktechnik GmbH begonnen und jetzt schließt sich der Kreis, indem ich mit dieser neuen Herausforderung zu den öffentlich-rechtlichen Medien zurückkehre.«