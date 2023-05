Riedel Networks ernennt Timo Koch zum CCO Media Division.

Timo Koch ist neuer Chief Commercial Officer der Media Division von Riedel Networks, einem Unternehmen der Riedel-Gruppe.

Koch berichtet an Michael Martens, CEO von Riedel Networks, und wird die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens im Medien- und Unterhaltungssektor verantworten. Er wird das bestehende Konnektivitätsgeschäft auf Broadcast und Live-Events ausweiten und gleichzeitig das Potenzial der Rechenzentren der Gruppe für neue Medienaktivitäten noch effizienter nutzen. Als Ergänzung zur Enterprise Division des Unternehmens, die sich auf SD-WAN-, Netzwerk-Edge-, Sicherheits- und Cloud-Lösungen für den Unternehmenssektor konzentriert, nutzt die Riedel Networks Media Division die langjährige Erfahrung des Unternehmens in den Bereichen Broadcast, Sport und Live-Events, um ein Portfolio an Netzwerklösungen anzubieten, das perfekt auf die Bedürfnisse des Medien- und Unterhaltungsmarktes zugeschnitten ist.

»Wir freuen uns, mit Timo Koch einen Experten aus dem Broadcast-Bereich für das Management-Team von Riedel Networks gewonnen zu haben«, so Martens. »Wir sind sehr zuversichtlich, dass Timo die Media Division mit seiner langjährigen Erfahrung erfolgreich führen und gestalten wird.«

Koch verbrachte den größten Teil seiner beruflichen Laufbahn im Bereich der Außenübertragung und Produktionsanlagen. Nachdem seine eigene Outside Broadcast-Firma in Belgien von der NEP Group übernommen wurde, blieb er an Bord, um das Geschäft mit großen internationalen Sportereignissen auszubauen. Das perfekte Zusammenspiel aus neuesten Technologien und einem erfahrenen Team von Ingenieuren und Operatoren machte das Unternehmen zu einem geschätzten Produktionspartner für die anspruchsvollsten Veranstaltungen rund um den Globus. Später verantwortete Koch das internationale Geschäft der Euro Media Group (EMG), die Einführung eines großen IP-Fly-Away-Systems und die Integration verschiedener Geschäftsbereiche, wie z. B. des renommierten HF-Betriebs der EMG.

»Ich freue mich, meine langjährige Erfahrung im Broadcast-Bereich in das Team von Riedel Networks einbringen zu können, da sich die Broadcast-Industrie immer mehr in Richtung Remote-Produktion und vollständig IP-gesteuerte Umgebungen bewegt«, so Koch. »Ich bin überzeugt, dass wir ein sehr attraktives Angebot auf den Markt bringen können, wenn wir Riedels Expertise im gesamten Content-Workflow nutzen.«