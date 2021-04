Arri: Lichttechnik für TV-Studios von WeltN24

Die Lichttechnik in den TV-Studios von WeltN24 wurde mit Arri-Geräten umgesetzt — mit IP-basierter Steuerung von 100 Skypanels.

Im Axel-Springer-Neubau im Herzen von Berlin hat WeltN24 zwei TV-Studios für den Sender »Welt« in Betrieb genommen. Die neuen Studios wurden durchgängig mit IP-fähigen Scheinwerfern ausgestattet. Die IP-end-to-end-Kommunikation mit der kompletten Lichttechnik ermöglichte effiziente, voll in die Broadcast-Workflows integrierte Lichtsteuerung. Die Beratung, Planung und schlüsselfertige Installation der Studiobeleuchtung und -kontrollsysteme übernahm die Arri System Group im Auftrag des Systemintegrators Qvest Media und in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Mo2 Design.

Die beiden TV-Studios von WeltN24 sind 175 m2 groß und 5,5 m hoch. Glasfronten im Studio 1 sollen auch für Transparenz, Sichtbarkeit und Interaktion stehen. Besondere Herausforderungen für das Lichtdesign bedeuteten auch die an drei Seiten motorisierten, mobilen LED-Video-Panels und ein geforderter Mindestbewegungsspielraum für die Moderatorinnen und Moderatoren innerhalb der Sets, die ohne Änderung der Scheinwerferpositionen realisiert werden mussten.

Nach umfangreichen Tests kamen dafür in beiden Studios insgesamt 100 Flächenleuchten der SkyPanel-Serie (S60-C, S30-C) von Arri sowie Moving Lights mit Fresnel-Charakteristik des Herstellers Robe Lighting zum Einsatz. Ergänzt werden diese um LED-Bars an der Oberseite der motorisierten Video-Panels, um ein entsprechendes Gegenlicht auf die Moderation zu richten.







Im Studio 2 wurden insbesondere für die Greenbox Arri SkyPanels unterschiedlicher Größen (S120-C, S60-C, S30-C) spezifiziert, um nach Vorlagen der durch die Arri System Group erstellten photometrischen Simulationen eine optimale Ausleuchtung zu erzielen. Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Scheinwerfertypen war die hohe Qualität, um auch langfristig den Anforderungen an eine HD/UHD-Umgebung zu entsprechen. Dazu zählen Eigenschaften wie der Farbwiedergabe-Index, Anpassungsmöglichkeiten an sich veränderte Farbtemperaturen im Studio, verwendete Kalibrierungsstandards für die LEDs sowie deren Lebensdauer.

Kern des Studiolicht-Designs ist ein IP-basiertes Kontrollsystem der Leuchten mit Integration in die Broadcast-Automation und ein zentrales Monitoring der Lichttechnik.

»Lichtnetzwerke, die Scheinwerfer traditionell ausschließlich über DMX steuern, erfahren immer mehr Limitierungen in der Praxis. Die Anforderungen unserer Kunden für effiziente Arbeitsprozesse lassen sich deshalb zunehmend nur mittels der Spezifikation von durchgängigen IP-Systemen umsetzen«, erklärt Paul Flemming, Head of Projects der Arri System Group.

Dies ist ein Grund, weshalb sich das Arri-Team immer stärker auf die Implementierung von Ethernet/IP-basierten Lichtlösungen konzentriert. »Arri ist hierbei ein Vorreiter durch die frühzeitig implementierte IP-Schnittstelle in der SkyPanel-Serie, und mit Robe Lighting haben wir einen starken Unterstützer dieser Idee unter den Herstellern für Moving Lights gefunden«, ergänzt Paul Flemming. Und weiter: »DMX, als traditionelles Netzwerkprotokoll, begrenzt den Einsatz eines intelligenten Monitorings des Lichtsystems. Mit der Verwendung von RDM als Rückkanal riskiert man eine Destabilisierung des Netzwerkes, dazu kommen die im Standard definierten Begrenzungen in der Datenrate und der Anzahl an Kanälen pro DMX-Netzwerk. Mit einer ausschließlich auf Ethernet/IP basierenden Infrastruktur der Lichtsteuerung, wie bei Welt, konnten wir eine systemübergreifende Steigerung in der Flexibilität und Ausfallsicherheit des Lichtsystems erreichen, was gerade im 24/7-Betrieb eine enorme Bedeutung hat.«

Ethernet/IP, auch gerade für das Lichtsystem, ist für Broadcast-Ingenieure eine große Erleichterung, um für Video, Audio und Licht in einem Studio eine ganzheitliche Kontrolle der Komponenten zu übernehmen. Als zentrales Monitoring-Tool fungiert zunächst Zabbix, eine Open-Source-Software für die Überwachung diverser IT-Komponenten. In Zusammenarbeit mit WeltN24 ist dabei die Implementierung eines spezialisierten Monitoring-Tools für das Lichtsystem geplant. Dies wird zukünftig mit einer Schnittstelle zum zentralen Broadcast-Monitoring eine Überwachung des Status aller Lichtkomponenten durch eine zentrale Verwaltung der RDM- und SNMP-Statusinformationen aller Lichtsystemkomponenten ermöglichen.

»Die Arri System Group hat mit ihrer hohen Kompetenz und internationaler Erfahrung einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass wir in unseren Fernsehstudios eine der weltweit innovativsten lichttechnischen Systemlösungen zum Einsatz bringen werden«, betont Thorsten Prohm, Chief Technical Officer von WeltN24.

»Mit großem Engagement haben wir gemeinsam im Team Workflows entwickelt, die unseren besonderen Anforderungen eines News-Senders entsprechen, bei gleichzeitiger Optimierung des Budgets. Das Projektmanagement inklusive der Umsetzung und Installation unter der Leitung von Project Engineer Carolin Schramm war auf einem außerordentlich hohen Niveau. Durch die Zusammenarbeit mit der Arri System Group starten wir das ‚digitale Morgen‘ in unseren neuen Fernsehstudios nun auch im Bereich der professionellen Lichttechnik.«