Emmy für SkyPanels von Arri

Bei den 73. Engineering Emmy Awards wird auch Arri prämiert: für die Entwicklung der LED-Scheinwerfer-Familie SkyPanel. Mit den Engineering Emmys würdigt die US-amerikanische Television Academy Personen, Unternehmen oder Organisationen, die mit herausragenden technischen Entwicklungen wesentlich zur Verbesserung existierender Verfahren oder der Aufnahme, Übertragung oder Wahrnehmung des Fernsehens beitrugen.

»Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker sind ein unverzichtbarer Teil unserer Industrie und der Schlüssel zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Fernsehens«, betont Frank Scherma, Chairman und CEO der Television Academy. »Diese außergewöhnlichen Pioniere und bahnbrechenden Unternehmen, die wir auszeichnen, haben das Medium verbessert und das Storytelling einem weltweiten Publikum näher gebracht.«

Die Jury würdigte, dass die SkyPanel-Scheinwerfer den Beleuchtungs-Workflow bei Produktionen optimiert haben und fest etabliert in der gesamten Fernsehindustrie sind.

Dazu erklärt Markus Zeiler, Vorstand von Arri und zur Zeit der Markteinführung des SkyPanels General Manager von Arri Lighting: »Wir sind sehr dankbar für diese ganz besondere Anerkennung durch die Television Academy. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die viele Arbeit des SkyPanel-Teams von Ingenieuren und Designern, die über Jahre hinweg unermüdlich an der Hard- und Software der SkyPanel-Familie arbeiteten. Das SkyPanel war und ist ein wegweisendes Produkt, das der Digitalisierung in der Beleuchtung für die Film- und Fernsehindustrie zum Durchbruch verhalf. Das kalibrierte, durchstimmbare LED-Licht veränderte signifikant die Beleuchtung am Set und ermöglicht mehr kreative Freiheit bei gleichzeitiger Zeit- und Energieersparnis.«

Ivo Ivanovski, General Manager Business Unit Lighting bei Arri, ergänzt: »Wir danken neben der Television Academy auch unseren vielen Kunden weltweit, die dem SkyPanel bei ihren Produktionen und in ihren Studios vertrauen. Wir hören oft, dass Filmschaffende und Lichtdesigner das SkyPanel als ‚Arbeitspferd der Branche‘ bezeichnen. Software-Funktionen und Zubehör haben dazu beigetragen, den Wert der Investition für unsere Kunden zu erhalten. Ihr Feedback hat uns im Laufe der Jahre immer wieder zu Verbesserungen inspiriert und wird uns auch in Zukunft antreiben.«

