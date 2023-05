Sony: Bereich für virtuelle Produktionen in Pinewood Studios

Sony erweitert sein Digital Media Production Centre um einen Bereich für virtuelle Produktionen.

Im Digital Media Production Centre (DMPC) in den westlich von London gelegenen Pinewood-Studios erhalten Rundfunkanstalten, Produktionsunternehmen und Techniker die Möglichkeit, mit Experten von Sony im Bereich der Kinematografie zusammenzuarbeiten. Das Sony-Team, das bereits an den weltweit größten Filmproduktionen beteiligt war, schult hier Filmschaffende darin, wie sich hochmoderne Kamera- und Aufnahmetechnik im Bereich Kinematografie kreativ und effizient einsetzen lässt. Nun wird ein neuer Bereich ergänzt: virtuelle Produktion.

Crystal-LED im Zusammenspiel mit Venice

»Die virtuelle Produktion ist für Kinematografen die nächste Stufe des technologischen Wandels. Daher war es uns wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem Filmschaffende die Möglichkeiten der virtuellen Produktion kennenlernen und ausprobieren können«, sagt Will Newman, DMPC-Manager bei Sony. »Es geht nichts über praktische Erfahrung. Und wir wissen, dass die Kombination aus unseren Venice-Kameras und Crystal-LED-Bildschirmen die beste Möglichkeit bieten, Aufnahmen mit herausragender Qualität zu erstellen.«

Das neue virtuelle Studio ist Teil des DMPC und führt die lange Tradition des Centers fort, langjährige Erfahrung mit neuester und modernster Technologie zu vereinen. 4K-Kameras waren die ersten Produkte, die das DMPC demonstrierte, als es vor einem Jahrzehnt geöffnet wurde. Dies zeigt sowohl den technologischen Fortschritt der letzten zehn Jahre als auch die Fähigkeit des DMPC, Trends und neue Entwicklungen früh zu erkennen und zu thematisieren.

Mehr über den Trend zu virtuellen Produktionen erfahren

Im Herzen der britischen Filmindustrie, den Pinewood Studios, können Filmemacher jetzt lernen, wie sie die virtuelle Produktion, die sich immer mehr zu einem entscheidenden Element des Kinomachens entwickelt, nutzen können. Außerdem können sie weiterhin die Kameras der Cinema Line und die CineAlta-Kameras von Sony kennenlernen und testen – darunter die Venice und Venice 2. Das Studio leistet Pionierarbeit, denn es steht jederzeit für Filmschaffende, seien es Regisseure, Fotografen, Produktionsfirmen bis hin zu Schauspielerinnen und Schauspielern zur Verfügung. Die Produkt-Teams von Sony beantworten Fragen, stellen die Systeme vor und unterstützen die Filmschaffenden beim Kennenlernen und Testen der Produkte von Sony — und das ganz ohne Terminvereinbarung.

Kamera- und Display-Plug-In-Feature nutzt Unreal Engine

Sony kündigte bei NAB2023 in Las Vegas Neuerungen in der virtuellen Produktion an. Diese umfassen die Einführung des Tool-Sets für die virtuelle Produktion, das entwickelt wurde, um häufige Probleme der virtuellen Produktion zu lösen und die Qualität von visuellen Effekten auf der Kamera zu verbessern. Das Schlüsselmerkmal des Tool-Sets ist sein Kamera- und Display-Plug-In-Feature, das Unreal Engine nutzt, um die virtuelle Welt mit der realen Welt zu verknüpfen. Hierdurch entsteht ein Zusammenwirken von Hardware und Software für das Designen, Visualisieren und Verfeinern der Aufnahmen der virtuellen Produktion, bevor mit dieser tatsächlich begonnen wird.