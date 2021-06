Neuer Leiter Betrieb bei Media Broadcast

Udo Kohorst ist seit 1. Juni 2021 neuer Leiter Betrieb von Media Broadcast.

Der Service-Provider der Rundfunk- und Medienbranche Media Broadcast gibt einen Wechsel in der Führungsebene bekannt: Udo Kohorst folgt als Leiter Betrieb auf Frank Schulz.

Schulz verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Mai 2021, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Udo Kohorst verantwortet zukünftig den gesamten Bereich Betrieb der Media Broadcast mit bundesweit etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In seiner neuen Position berichtet er direkt an den Geschäftsführer Arnold Stender. Vor seinem Wechsel zu Media Broadcast war Udo Kohorst zuletzt in leitenden Positionen bei der Q-Beyond AG und der QSC AG tätig.

»Wir freuen uns, dass wir mit Udo Kohorst einen erfahrenen, technikaffinen Manager gewinnen konnten, der die Steuerung aktueller Projekte in unserem Servicebereich nahtlos fortführen wird«, so Arnold Stender. »Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit wird die Implementierung innovativer, zuverlässiger Dienstleistungen und Technologieplattformen sein, die unsere Kunden nachhaltig bei der Umsetzung ihrer unternehmerischen Ziele unterstützen.«

»Bei Frank Schulz bedanken wir uns ganz herzlich für sein engagiertes, erfolgreiches Wirken in unserem Unternehmen in den vergangenen sieben Jahren. Für seine neue Tätigkeit und privat wünschen wir Frank weiterhin viel Erfolg und alles Gute.«