Dyn Media startet Live-Betrieb am 23. August

Der Aufbau des neuen Sportsenders Dyn schreitet mit großen Schritten voran: Das Team um Christian Seifert, Andreas Heyden und Marcel Wontorra arbeitet mit Hochdruck an der Vorbereitung des Sendebetriebs.

Der Sportsender Dyn strebt nach einer neuen Form der Partnerschaft mit den beteiligten Bundesligen, Verbänden und Fans.

Mit Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey verfügt Dyn Media über ein vielfältiges Rechteportfolio. Am 23. August wird Dyn mit dem Pixum Super Cup 2023, bei dem der Deutsche Meister im Handball auf den DHB-Pokalsieger trifft, offiziell an den Start gehen,.

Einfaches, transparentes und faires Abo-Modell

»Bei der Preisgestaltung setzen wir auf ein einfaches, transparentes und faires Modell: Kunden können zwischen einem monatlich kündbaren Abo und einem vergünstigten Jahresabo wählen. Ein Jahresabo mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten wird 12,50 Euro pro Monat kosten, ein monatlich kündbares Abo 14,50 Euro«, erläuterte der CEO von Dyn Media, Andreas Heyden. Das Dyn Abo umfasst den Zugang zu allen Live-Spielen, Highlights und redaktionellen Formaten aller Ligen und wird ab Sommer auf der Webseite www.dyn.sport angeboten. Im Juli wird eine Werbekampagne starten.

Move Your Sport-Prämie für Nachwuchsförderung

»Dyn wird mehr sein als ein Sportsender«, sagt der Gründer und Gesellschafter von Dyn Media, Christian Seifert.

»Herzstück unseres Konzepts ist die Partnerschaft mit dem Sport und für den Sport. Indem wir mehr frei empfangbare Inhalte bereitstellen als jemals zuvor, steigern wir die Sichtbarkeit der Ligen und Wettbewerbe deutlich. Durch die vereinbarten Erlöse aus den Medienrechten, mehr Reichweite für die Ligen, Clubs und ihre Sponsoren unterstützen wir darüber hinaus mit Hilfe unseres Konzepts Move Your Sport nachhaltiges strukturelles Wachstum im Sport.«

Unter dem Claim Move Your Sport werden die Fans bei Abschluss ihres Vertrages gefragt, welche der Dyn Sportarten sie besonders unterstützen wollen. Zehn Prozent des Netto-Abopreises fließen dann ohne Extrakosten für den Fan direkt an die entsprechende Liga. Der Preis für den Kunden erhöht sich dadurch nicht. Die Ligen verpflichten sich, die zusätzlichen, von Dyn zur Verfügung gestellten Mittel in individuelle Konzepte zur Nachwuchsförderung zu investieren, sodass die jeweilige Sportart auch langfristig gestärkt wird.

Empfang über Smart-TV, PC und mobile Endgeräte

Das Programm von Dyn wird über internetfähige Fernseher, PCs, Laptops, Tablets und Smartphones empfangbar sein.

Partnerschaft mit dem Sport und für den Sport

Ein weiterer Baustein des neuen Konzepts wird das Dyn Media Network sein. Partnerverbände, Ligen, Clubs und Medienpartner erhalten über den Dyn Content Desk, ein cloud-basiertes System zum Hochladen und Abrufen von redaktionellen Inhalten, umfangreiches redaktionelles Material wie Highlight-Videoclips und begleitende Interviews zur Verbreitung über deren eigene Kanäle. »Die Partner unseres Dyn Media Network erhalten die Möglichkeit, mehr Bewegtbild-Content als je zuvor über ihre eigenen Kanäle zu verbreiten. So können auch Fach- und regionale Medien mit Spielbildern von der Attraktivität unserer Sportarten profitieren und gleichzeitig deren mediale Präsenz weiter erhöhen«, sagte Chief Operating Officer (COO) Marcel Wontorra.

Diese Wettbewerbe zeigt Dyn

Der Sender von Christian Seifert und Axel Springer SE konnte sich innerhalb eines Jahres die Ausstrahlungsrechte für zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe in den Sportarten Tischtennis, Volleyball, Basketball, Handball und Hockey sichern.

Jetzt kommt durch eine Vereinbarung mit DAZN auch europäischer Handball der Spitzenklasse dazu: Dyn zeigt die Spiele in der EHF Champions League und der EHF European League (Frauen und Männer) mit deutscher Beteiligung. Darüber hinaus plant Dyn die Übertragung ausgewählter Spitzenspiele internationaler Top-Klubs sowie als Leuchtturm-Events des Jahres die Finalturniere der EHF-Klubwettbewerbe.

Nach heutigem Stand wird Dyn folgende Wettbewerbe per Live-Streaming übertragen und redaktionell über Highlights berichten:

Handball: Liqui Moly Handball Bundesliga, 2. Handball Bundesliga, DHB Pokal, Pixum Supercup, Handball Bundesliga Frauen, EHF Champions League Männer, EHF Champions League Frauen, EHF European League Männer und EHF European League Frauen

Basketball: easyCredit Basketball Bundesliga, BBL Pokal und Basketball Champions League

Volleyball: Volleyball Bundesliga Männer, Volleyball Bundesliga Frauen, DVV Pokal Männer und DVV Pokal Frauen

Tischtennis: Tischtennis Bundesliga und TTBL Pokal

Hockey: Feldhockey Bundesliga Männer und Feldhockey Bundesliga Frauen. Alle Hockey-Spiele werden in der ersten Saison live und kostenfrei auf einem Dyn YouTube-Kanal zu sehen sein.

Dyn erweitert das Handball-Portfolio durch eine Vereinbarung mit der Sport-Plattform DAZN um internationalen Handball der Spitzenklasse: Fans können die deutschen Spiele in den beiden Klubwettbewerben der EHF (European Handball Federation) auch auf der neuen Streamingplattform sehen: Die EHF Champions League und die EHF European League sind künftig auch bei Dyn zuhause.

Darüber hinaus zeigt Dyn alle K.O.-Spiele der EHF Champions League (Männer und Frauen) sowie die Finalturniere der EHF Klubwettbewerbe als Leuchtturmevents des Jahres, unabhängig von einer deutschen Beteiligung.

»Mit den internationalen Übertragungsrechten komplettieren wir unser Handball Portfolio. Zusammen mit der Liqui Moly Handball-Bundesliga, der 2. Handball-Bundesliga, dem DHB-Pokal und dem Pixum Super Cup sowie der 1. Bundesliga Frauen ist Dyn ab Sommer das Zuhause für Handball-Fans in Deutschland. Wir freuen uns, dass wir uns hierzu mit DAZN einigen konnten«, so der COO von Dyn Media, Marcel Wontorra.

Über Dyn Media

Ziel von Dyn Media ist es, für Millionen von deutschen Sportfans, die sich für Ligen und Sportarten jenseits des Fußballs begeistern, ein neues mediales Zuhause zu schaffen. Dafür werden die audiovisuellen Rechte attraktiver Ligen und Sportevents erstmals in einem medialen Angebot gebündelt. Mit hochwertigen Produktionsstandards und intensiver Marketingunterstützung will der neue Sender Wahrnehmung und Wertschätzung von Sportarten steigern. Im Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey verfügt Dyn Media über ein vielfältiges Rechteportfolio, das sowohl nationale als auch internationale Rechte sowie Frauen- und Männerwettbewerbe umfasst. Der Sender soll im Sommer 2023 live gehen.