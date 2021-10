News: Kurz und knackig – KW 42/2021

An dem auf Eis liegenden ARD-Kulturangebot will sich der BR möglicherweise doch beteiligen, so Intendantin Katja Wildermuth. Ihr Vorgänger Ulrich Wilhelm hatte das abgelehnt, nachdem die Landesregierung Sachsen-Anhalt, wo die Redaktion angesiedelt werden sollte, die Anpassung des Rundfunkbeitrags blockiert hatte.