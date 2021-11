News: Kurz und knackig – KW 46/2021

Jan Kretzschmar (KW Development) will auf einem Nachbarareal des Babelsberger Studiogeländes für 300 Mio. € u.a. ein 66 Meter-Hochhaus bauen. Daniel Libeskind konzipierte das Gebäude in Anlehnung an Filmrollen mit Büros und Produktionsräumen. 5.000 Jobs sollen entstehen. Für das von Friedhelm Schatz (Filmpark Babelsberg) initiierte Projekt muss die Höhengrenze von 22 Metern geändert werden.